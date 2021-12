Redaktion 19.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Nachfrage nach Gold Warum der Goldpreis schweren Zeiten entgegen geht

Kriselt es auf der Welt, flüchten Anleger gerne ins vermeintlich sichere Gold und treiben den Preis in die Höhe. Doch so viele Brennpunkte es derzeit weltweit gibt, zuletzt hat der Goldpreis kaum reagiert. Und in Zukunft könnte er noch weiter fallen, meinen Experten der DZ Bank.