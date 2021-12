Nachfrage-Test Deutsche Bank plant nachrangige Bonds

Die Bank offeriere die zehnjährige Tier 2-Anleihe mit einem Aufschlag von etwa 400 Basispunkten gegenüber Benchmarksätzen, erfuhr Bloomberg von einer Person die mit dem Vorgang vertraut ist. Tier 2-Papiere gelten als weniger riskant als AT1-Anleihen, weil die Kuponzahlung nicht ausgesetzt werden kann.Im Februar stand die größte deutsche Bank im Zentrum eines Ausverkaufs bei riskanten Bankanleihen. Investoren sorgten sich, dass die schwache Profitabilität eine Kuponzahlung auf AT1-Anleihen verhindern könnte. Das Management bemühte sich, die Bedenken der Anleger nach dem Jahresverlust von 6,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr zu zerstreuen und betonte die Kapitalstärke der Bank. Die Kurse der fraglichen Anleihen konnten sich erholen.„Etwas von der Deutschen Bank zu preisen, ist schwierig“, sagte Rego Ostonen, Portfoliomanager bei OP Wealth Management in Helsinki. „Für Tier 2-Investoren ist es die Volatilität, die es schwierig macht, nicht so sehr das Risiko eines Verlusts beim Nominalwert.“Ein Sprecher der Deutschen Bank in Frankfurt wollte sich zu der Emission nicht äußern.Die letzte Tier-2-Emission der Bank in Euro hatte ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und bot einen Kupon von 2,75 Prozent. Die Papiere notieren zu 91 Euro je 100 Euro Nominalwert, im Vergleich zu einem Kurstief von 79 Euro am 11. Februar, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht.