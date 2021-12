Nachfrage vor allem aus dem Wealth Management Lyxor sucht Long-Short-Manager für globale Aktien

In den vergangenen Jahren habe die QE-Politik der US- Notenbank Anleihenrenditen und Aktienvolatilität gedrückt, was Hedgefonds geschadet habe. Jetzt wo eine Normalisierung der US-Zinsen bevorstehe, stiegen die Chancen für Hedgefonds-Manager, Alpha zu generieren, glaubt Ferreira. Lyxor erwartet vier bis fünf Zinsanhebungen in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, beginnend in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Das Unternehmen schätzt, dass Hedgefonds Überrenditen von fünf bis sechs Prozentpunkten über dem risikofreien Satz erreichen können.Die Gebühren von Hedgefonds sind in den letzten Jahren gefallen, zugleich wurde die Anlageklasse transparenter und liquider - vor allem in Europa dank der UCITS-Regulierung. Das habe den Zugang zu Hedgefonds für Investoren erleichtert, sagt Ferreira. Auch europäische und deutsche Investoren, die beim Einsatz von Hedgefonds hinterherhinken, zeigten zunehmendes Interesse. Das gelte jedoch nicht für das Retail-Segment, wo die Anlageklasse immer noch unter dem Image leide, hochspekulativ, kompliziert und intransparent zu sein.Die Managed-Accounts-Plattform von Lyxor mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund acht Mrd. Dollar bietet Investoren Zugang zu etwa hundert Hedgefonds-Managern, die unterschiedliche Themen, Strategien und Regionen abdecken. Das Unternehmen plant, weitere Manager in Asien aufzunehmen. Lyxor ist zudem auf der Suche nach Global-long/short-Aktienmanagern für einen neuen Fonds, der in den nächsten Monaten an den Start gehen soll. „Kunden, vor allem Family Offices, haben nach einem solchen Produkt gefragt“, erklärt Ferreira. „Die Schwierigkeit ist, dass solche Manager schwer zu finden sind. Die meisten Long/short-Aktienmanager sind stärker spezialisiert.“ Auch ein Event-Driven-UCITS-Produkt ist in Vorbereitung.Ferreira ist vorsichtig gegenüber dem amerikanischen Aktienmarkt. „Wenn man sich die Charts anschaut, dann sieht man, dass der Markt in letzter Zeit an Schwung verloren hat“, sagt er. „Die laufende Rally ist die drittstärkste, die es je gab, und wir sehen eine gute Chance für eine Korrektur von zehn bis zwölf Prozent.“Was China betrifft, so ist Lyxor auf mittlere Sicht optimistisch, trotz der jüngsten Marktverwerfungen. „Der Aktienabschwung in China ist noch nicht vorbei, ein weiterer Rückgang um zehn Prozent ist nicht auszuschließen“, sagt Ferreira. „Aber mittelfristig dürfte es am Markt aufwärts gehen. Die Regierung wird den Markt weiter für Ausländer öffnen, und die werden chinesische Aktien kaufen.“ Große Pensionsfonds seien derzeit mit gerade einmal einem bis zwei Prozent in chinesischen Aktien engagiert, obwohl fünf bis sieben Prozent angemessen seien.Ferreira sieht Chancen im Gesundheitssektor wegen einer bevorstehenden Konsolidierung der Branche. Dasselbe gelte für Öl und Gas. Im US-Schiefer-Bereich sieht er sowohl Long-als auch Short-Gelegenheiten: „In diesem Segment werden einige Akteure verschwinden, aber die stärkeren werden mittelfristig Geld verdienen.“