ANZEIGE

Anlagethema Wasser Nachhaltig die Trockenheit bekämpfen

Trinkwasser ist in vielen Regionen bereits heute ein knappes Gut und der Verbrauch wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Anleger können dazu beitragen, die weltweite Wasserversorgung zu verbessern – mit Investments in Unternehmen, die entsprechende Lösungen bereitstellen.