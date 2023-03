I-AM GreenStars Fonds „ESG“, „Impact“ und „Qualität“

Viele Nachhaltigkeitsstrategien sind mittlerweile so divers und kurzfristig ausgelegt, wie die Marktmeinungen selbst. Doch eigentlich sollte der langfristige Fokus vielmehr auf Qualität liegen. Denn durch die bloße Erfüllung von Mindestkriterien oder Anteilen wird lediglich an der Oberfläche der Nachhaltigkeit gekratzt. Bei I-AM werden seit knapp 17 Jahren Optimierungen zur kontinuierlichen Verbesserung von ESG- und Impact-Strategien unternommen. Die positiven Effekte kommen innerhalb der I-AM GreenStars Produktpalette u. a. durch den hohen Anteil an Impact-Umsätzen, einer signifikanten Anzahl an Emittenten mit positivem Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) oder dem Einklang mit den Pariser-Klimazielen zu tragen.

Doch wie harmonieren ESG, Impact und Qualität miteinander?

Der Prozess ist eine Top-Down gerichtete Kombination aus Fundamental- und ESG Kennzahlen. Ein klares Charakteristikum unserer Emittenten ist die Qualität: robuste Geschäftsmodelle, hohe Markteintrittsbarrieren, gut gefüllte Pipelines mit Produkt- oder Serviceinnovationen sowie eine dominierende Marktstellung. Damit ergeben sich auch in der Regel niedrigere Verschuldungsgrade und höheren Cash-Flows. Dies erzeugt einen selbstverstärkenden Effekt, da Unternehmen somit mehr Kapital für die Optimierung bzw. Erweiterung ihrer Geschäftsfelder zur Verfügung steht, um stabiles Ertragswachstum generieren zu können.

Auf der „ESG“ und „Impact“ Seite stehen neben Top-ESG-Ratings, solide Kontroversen Profile, Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, Anteile an nachhaltigen (Impact-) Umsätzen sowie der Mitwirkung am Pariser Klimaabkommen im Fokus. Dem sind unsere strengen I-AM Mindestausschlüsse vorgelagert (bedenklichen Geschäftsfelder, Nichteinhaltung globaler Normen, Involvierung in extreme Kontroversen, auffallend negative Auswirkung auf die UN-SDGs, allgemein schlechte ESG-Ratings etc.). Abgerundet wird dieser Prozess durch unsere Abstimmungen auf den Hauptversammlungen und Dialogstrategien, womit wir mit den Unternehmen direkt in Kontakt treten. Am Ende verbleiben nur jene Emittenten in unseren Portfolios, welche unsere Erwartungen und Mindestkriterien entlang der Zeitachse erfüllen.

Ob ein Unternehmen auch zum GreenStars wird, hängt somit von den drei Faktoren Qualität, ESG und Impact ab. Denn als langfristig orientierte Investoren lassen wir uns nicht von jeder Tagesmeldung ablenken, sondern verfolgen das klare Ziel des nachhaltigen Wertzuwachses.

