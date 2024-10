ANZEIGE

VOICES OF FINANCE – EIN MJNT-PODCAST Nachhaltig investieren mit Anleihen-ETFs

In der vierten Folge von "Voices of Finance" spricht Host Christoph Seeger mit Paul Jung vom iShares-Fixed-Income-Product-Strategy-Team bei BlackRock, und Marc Haede, Global Head Fixed-Income-Index-Business bei MSCI. Es geht um die die Rolle von Anleihen in nachhaltigen Portfolios, die Zusammenarbeit zwischen Index- und ETF-Anbietern und die Chancen in diesem wachsenden Marktsegment.