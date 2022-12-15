Investment Business – ein M&G Podcast Nachhaltig Investieren: „Wenn die Menschen umdenken, denken auch Unternehmen um“
Rohstoffkrise, Klimawandel, Billionen Plastikteile im Meer: Angesichts zunehmender Umweltverschmutzung beginnen immer mehr Investoren, ihre traditionellen Anlagestrategien zu überdenken. Eine Lösung für diese Herausforderung ist nachhaltiges Investieren. Dabei werden Erkenntnisse aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit klassischen Investitionsstrategien kombiniert.
Ein komplexes Thema mit hoher Relevanz – Grund genug, dass Peter Ehlers, Herausgeber von DAS INVESTMENT, und Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments, eine ganze Episode dem nachhaltigen Investieren widmen.
In dieser Folge beantwortet Ivan Domjanic unter anderem:
- was ein Impact-Unternehmen von einem nachhaltigen Unternehmen unterscheidet
- warum Nachhaltigkeit mehr ist als nur Klimaschutz und saubere Energie
- weshalb sich nachhaltige Geldanlage und Rendite nicht ausschließen
- und warum der Fokus auf nachhaltige Unternehmen sogar langfristig die Risiken minimieren könnte
Sprecher: Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments
Host: Peter Ehlers, Herausgeber des private banking magazins und DAS INVESTMENT
Das vollständige Interview kannst du auch hier lesen!
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