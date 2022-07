Artikel-9-Fonds Konsequent nachhaltig oder Mogelpackung?

Artikel-9-Fonds, auch gern als dunkelgrün bezeichnet, sind aktuell ein starker Trend. Nahezu jedes Investmenthaus und jede Bank wirbt heute aggressiv mit nachhaltigen Fonds. Eine häufig diskutierte Frage: Welche Wertpapiere sind wirklich grün und nachhaltig, und wo werden im Grunde nicht nachhaltige Anlagen grün gewaschen, sprich als grüne Investments verkauft? Trotz zahlreicher Bestrebungen gibt es noch immer keinen internationalen Standard für die Bewertung von Unternehmen nach ESG-Kriterien.

Wie eine aktuelle Scope Analyse zeigt, investieren viele Fonds, die laut EU-Verordnung als besonders nachhaltig eingestuft sind, sehr stark in konventionelle Unternehmen. Die Regularien erlauben das, weil die Konzerne nicht direkt an klimaschädlicher Produktion beteiligt sind. Scope analysierte zu diesem Zweck die Top-10-Positionen von Fonds, die nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert und damit einem konkreten, nachhaltigkeitsbezogenen Anlageziel verpflichtet sind – sogenannte Impact-Fonds.

Technologietitel dominieren

Bei global investierenden Fonds führt demnach Microsoft die Rangliste an. Die Aktie gehört bei 76 Fonds zu den zehn größten Positionen. Damit halten laut Scope knapp zwei Drittel der 117 Artikel-9-Aktienfonds aus den untersuchten globalen Peergroups die Aktie als eine der zehn größten Positionen. Sehr häufig vertreten ist auch die Aktie von Alphabet, die bei etwas mehr als jedem zweiten Fonds in den Top-10 auftaucht. Apple auf Platz 3 findet sich in jedem dritten Portfolio unter den zehn größten Werten.

Beliebteste Top-10-Aktien bei globalen Artikel-9-Aktienfonds:

Quelle © Scope Fund Analysis, Stand: 30.04.2022

Unter den Aktienfonds mit regionalem Fokus auf Europa ist die Konzentration noch höher. In 45 der insgesamt 59 Artikel-9-Fonds aus den betrachteten europäischen Peergroups gehört das Halbleiterunternehmen ASML zu den Top-Positionen. Das entspricht einem Anteil von mehr als 75%. Die Aktie von Schneider Electric ist 42-mal in den Top-10 vertreten, der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk 33 Mal. Häufig zu den größten Positionen gehören darüber hinaus Roche, AstraZeneca und

Nestlé.

Beliebteste Top-10-Aktien bei Artikel-9-Europa-Aktienfonds:



Quelle © Scope Fund Analysis, Stand: 30.04.2022

Die Auswertung zeigt: Die am häufigsten verwendeten Titel sind selten in Geschäftsfeldern tätig, die als typisch nachhaltig angesehen werden. Zwar befinden sich keine Unternehmen "schmutziger" Branchen wie Ölkonzerne unter den am höchsten gewichteten Positionen, doch die Rangliste liest sich wie eine Ansammlung konventioneller Konzerne, die auf den ersten Blick nicht besonders nachhaltig wirken und die der Anleger seit Jahren bereits von traditionellen Portfolios kennt.

Für die häufige Investition in die aufgeführten Unternehmen gebe es jedoch Gründe, so das Berliner Analysehaus. Viele der Top-10-Aktien seien unter Klima-Gesichtspunkten attraktiv bewertet, da sie nicht direkt zu klimaschädlicher Produktion beitragen und großen Wert auf umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Betonung von Transformationszielen legen. Diese Kombination führe regelmäßig zu guten bis sehr guten ESG-Ratings von Anbietern wie MSCI, S&P Trucost, Sustainalytics oder ISS.

Unterschiedliche Präferenzen

Die Analyse zeigt laut Scope, dass das Segment der Artikel-9-Aktienfonds mit globalem oder europäischem Fokus sehr heterogen ist und es diverse Möglichkeiten gibt, die Vorgaben der EU-Offenlegungsverordnung zu erfüllen. Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenz könnten unter anderem zwischen Klimafonds, Impact-Fonds, Produkten mit sozialem Fokus oder mit mehr oder weniger umfangreichen Ausschlusskriterien wählen. Auch wenn Artikel-9-Fonds als höchste Stufe nachhaltiger Fonds gelten, seien das Niveau der Nachhaltigkeit und die Herangehensweise der einzelnen Anbieter bei der Produktkonzeptionierung sehr unterschiedlich.

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass Impact-Fonds nicht automatisch auf Investitionen in Unternehmen wie Microsoft, Alphabet oder Apple verzichten, die auch in Artikel-6- und Artikel 8-Fonds zu finden sind. Und sie sollten nicht davon ausgehen, dass Artikel-9-Fonds ausschließlich in typisch nachhaltige Bereiche wie Erneuerbare Energien, Gesundheit und Wohlbefinden investierten, merken die Scope-Analysten an.

Anleger sind deshalb gut beraten, mehr denn je genau hinzuschauen und nachzufragen –

besonders solche, die hohe moralische Ansprüche haben und denen es wichtig ist, ihr Vermögen in Unternehmen zu investieren, die die Welt besser machen. Hilfreich ist mindestens einen Blick auf die Top-10-Holdings der Fonds, die in der Regel im Monatsbericht aufgeführt sind.