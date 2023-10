Tipps vom Profi für nachhaltige Aktien „Nestlé und LVMH betrachten wir als nachhaltige Investitionen“

Wirklich nachhaltig zu investieren, ist kompliziert. Gründe dafür sind unter anderem viele Gütesiegel und die dünne Datenlage. Emeric Oziel von Axa Investment Managers klärt einige Missverständnisse zu nachhaltigen Aktien auf und erzählt, was Ausschlusskriterien und der Best-in-Class-Ansatz mit einem Schraubenzieher und einer Wasserwaage zu tun haben.

Emeric Oziel in Nachhaltigkeitscollage: „Nestlé befindet sich in der zweitbesten Kategorie hinsichtlich seiner Ausrichtung auf das Pariser Abkommen, was es als nachhaltiges Unternehmen kennzeichnet. Dennoch hat es auch eine weniger überzeugende Bewertung von MSCI für die Governance-Säule erhalten.“