Klassische versus nachhaltige Aktienindizes Welche Anlage bringt höhere Erträge?

Jan Tachtler von der Anlagegesellschaft HQ Trust vergleicht in einer aktuellen Marktanalyse zwölf ESG-Aktienindizes mit ihrem Mutterindex MSCI All Countries World Index (kurz: MSCI ACWI). Die nachhaltigen Marktbarometer stammen aus den Produktfamilien ESG Integration und ESG Values & Screens. Tachtler betrachtet sowohl die Zusammensetzung der Indizes als auch ihre jährliche relative Rendite in den Jahren 2016 bis 2021, die er der relativen Rendite des Anlagejahres 2022 gegenüberüberstellt.

Quelle: HQ Trust

Seine Ergebnisse fasst Tachtler so zusammen:

„Nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig: Bei den zwölf Aktienindizes gab es erhebliche Differenzen bei der relativen Performance – und der Größe des investierbaren Universums. Während der MSCI ACWI Low Carbon Target in den Jahren von 2016 bis 2021 mit Blick auf die Rendite knapp hinter dem Mutterindex zurückblieb, gelang dem MSCI ACWI SRI eine Outperformance von rund 2,2 Prozent per annum. Auch auf die Zusammensetzung sollten Investoren achten: Während der MSCI ACWI ex Controversial Weapons mit 2.877 Unternehmen gerade einmal acht weniger enthält als der ACWI, umfasst der MSCI ACWI SRI nur 538 Unternehmen.

Zur Performance der Indizes im Jahr 2022 sagt Tachtler:

„Generell lässt sich ein starker Zusammenhang aus der relativen Rendite der Jahre 2016 bis 2021 und der Underperformance im Jahr 2022 feststellen. Ausgerechnet die drei Indizes mit der besten Entwicklung büßten relativ am stärksten ein. Dies dürfte zu großen Teilen auf Ausschluss oder Untergewichtung von Titeln zurückzuführen sein, die von Ukraine-Krieg und steigenden Energiepreisen profitierten. Abgesehen vom MSCI ACWI Climate Change war dieser Zusammenhang bei Indizes besonders drastisch, die konzentrierter sind und nur einen Bruchteil der Unternehmen des MSCI ACWI abbilden.“