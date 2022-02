Morningstar-Bericht Der Anteil grüner Fonds wächst rasch

Die Ratingagentur Morningstar nimmt die Einführung der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) vor rund einem Jahr zum Anlass, um einen Marktüberblick über die Einstufung von Fonds nach Artikel 6, 8 und 9 der Verordnung zu geben.

Seit März 2021 müssen Fondsgesellschaften über die ESG-Risiken ihrer Anlagen informieren. Das Universum von Artikel-8- und Artikel-9-Fonds wachse kontinuierlich, so Morningstar. Ihr Volumen habe Ende 2021 bereits 4,05 Billionen Euro erreicht. Das seien 42,4 Prozent aller Fonds in der EU.

Fonds werden abhängig vom Nachhaltigkeitsziel eingestuft:

Berücksichtigt ein Fonds bei Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale, handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8. Diese Fonds werden hellgrün genannt.

Verfolgt ein Fonds ein Nachhaltigkeitsziel, handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9. Diese Fonds werden dunkelgrün oder – weil sie eine Wirkung erzielen wollen – Impact-Fonds genannt.

Alle anderen Fonds sind Produkte nach Artikel 6, sie werden als grau bezeichnet.

Ob ein bestimmter Fonds nach Artikel 6, 8 oder 9 der SFDR klassifiziert ist, können Anleger ganz einfach in der Fonds-Suche von DAS INVESTMENT überprüfen. Auf jeder Produktseite steht die jeweilige Einstufung ganz oben bei den Eckdaten und Ratings des Fonds.

Das Interesse der Investoren an hell- und dunkelgrünen Fonds ist groß. Im vierten Quartal 2021 flossen in der EU nach Morningstar-Daten 64 Prozent der Fondsinvestitionen in Artikel-8- und Artikel-9-Fonds. Das entspreche 81,4 Milliarden Euro.



Kapitalzuflüsse der Fonds je Quartal 2021 in Milliarden Euro