Morningstar-Bericht „Nachhaltige Fonds haben mit Gegenwind zu kämpfen“

Morningstar hat einen Bericht zu den weltweiten Zuflüssen in nachhaltige Fonds für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Das Ergebnis: Die Zuflüsse in nachhaltige Produkte sind im Vergleich zum vergangenen Quartal um 36 Prozent gesunken. Das ist der stärkste Rückgang der Nettozuflüsse in nachhaltige Fonds in den vergangenen drei Jahren.

Globale Nachhaltigkeitsfonds kamen im ersten Quartal 2022 auf Nettomittelzuflüsse in Höhe von knapp 97 Milliarden US-Dollar. Damit schnitten ESG-Fonds trotzdem noch besser ab als der breite Markt, dessen Zuflüsse im Berichtszeitraum um 73 Prozent zurückgingen. Insgesamt wurden 2,77 Billionen US-Dollar in nachhaltigen Fonds verwaltet. Mit einem Minus von 4 Prozent war der Quartalsrückgang hier allerdings weniger stark ausgeprägt als beim Gesamtmarkt. Dort belief er sich auf 5,5 Prozent.



„Das ist der stärkste Quartalsrückgang der Nettomittelzuflüsse in nachhaltige Fonds in den letzten drei Jahren und übertrifft den Rückgang von 33 Prozent im ersten Quartal 2020. Nachhaltige Fonds haben derzeit mit makroökonomischem Gegenwind zu kämpfen. Obwohl es sich hier um ein Nachlassen der Netto-Neuinvestitionen handelt, bleibt der Appetit der Anleger bestehen, denn die Zuflüsse in nachhaltige Fonds waren widerstandsfähiger als die in ihre konventionellen Pendants“, so Hortense Bioy, Direktor für globale Nachhaltigkeitsforschung bei Morningstar.

Trotzdem wandelten die Fondsgesellschaften weiterhin konventionelle Produkte in nachhaltige Angebote um. Morningstar identifizierte in Europa 63 umklassifizierte Fonds. Dies ist die niedrigste Quote für ein Quartal seit Inkrafttreten der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) im März 2021 und ein Rückgang von 37 Prozent gegenüber dem Vorquartal.