ESG-Fondsranking Global und nachhaltig – grüne Fonds laufen langfristig besser

Nachhaltigkeit spielt auf den Finanzmärkten eine immer größere Rolle. Das Anlagevolumen globaler Investmentfonds, die ESG-Aspekte berücksichtigen, liegt bei über 170 Milliarden Euro. Die besten Produkte hat der Ratinganbieter Scope ermittelt. Die Top-Performer über einen Zeitraum von fünf Jahren stellen wir in der Klickstrecke vor.

Nachhaltigkeit ist keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern einer der Trends in der Finanzbranche schlechthin: Das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds hat sich in Deutschland von 2019 bis 2021 mehr als verdoppelt. Dennoch hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass Anleger auf Rendite verzichten müssen, wenn sie nachhaltig investieren.

Doch stimmt das wirklich?

Der Ratinganbieter Scope ist dieser Frage nachgegangen und hat den Bereich der nachhaltigen globalen Aktienfonds genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt finden sich im Scope-Universum 339 Fonds, die bei der Auswahl der Aktien sowohl auf ökologische und soziale Aspekte als auch auf eine gute Unternehmensführung achten.

Grüne Produkte liegen mittel- bis langfristig vorne

Fonds nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung machen rund 98 Prozent der Vergleichsgruppe aus. Die Produkte verwalten insgesamt mehr als 170 Milliarden Euro. Untersucht wurde das Rendite-Risiko-Profil der Fonds. Dabei wurden die am besten bewerteten, größten und ältesten Produkte ermittelt.

Mittel- bis langfristig liegen die grünen Produkte deutlich vor der Vergleichsgruppe Aktien Welt, in der globale Aktienfonds ohne expliziten Nachhaltigkeitsfokus zusammengefasst sind. Über drei und fünf Jahre schneiden sie besser ab als ihre Pendants ohne Nachhaltigkeitsbezug, allerdings bei höherer Volatilität über drei Jahre. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielten sie eine Rendite von 7 Prozent pro Jahr, während die globalen Aktienfonds ohne ESG-Fokus im Durchschnitt nur auf eine Rendite von 5,7 Prozent pro Jahr kamen.

Laut Scope: Die zehn bestbewerteten Fonds der Peergroup „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“:

Als Grund für die Outperformance nennen die Scope-Analysten die unterschiedliche Sektorallokation. In der Regel würden ESG-konformere Fonds die Sektoren IT, Gesundheit und Immobilien übergewichten, während Energie, Rohstoffe und defensiver Konsum unterrepräsentiert seien. Über fünf Jahre habe beispielsweise der MSCI World Information Technology Index um 17,5 Prozent pro Jahr zugelegt, während der MSCI World Energy Index nur um 3,5 Prozent pro Jahr gestiegen sei, was der Performance nachhaltiger Fonds zugutegekommen sei. Der Trend, beispielsweise Technologie über- und Energie unterzugewichten, dürfte sich fortsetzen. Denn Branchen, deren Unternehmen typischerweise weniger Kohlendioxid ausstoßen und weniger Ressourcen verbrauchen, dürften auch in Zukunft von Nachhaltigkeitsfonds bevorzugt werden.

Die zehn bestbewerteten Fonds der Peergroup „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“: © Scope Analysis

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In der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt bewertete Scope insgesamt 60 Fonds mit A oder B. Die zehn Fonds mit den besten Ratings erzielten über fünf Jahre eine durchschnittliche Rendite von 11 Prozent pro Jahr. Damit übertrafen sie den MSCI World Index, der nur um 10,3 Prozent pro Jahr stieg.

Nachhaltigkeitsthemen gewinnen zunehmend an Bedeutung, wie die große Zahl neu aufgelegter Fonds zeigt. Rund 40 Prozent der Fonds wurden vor weniger als drei Jahren aufgelegt, um dem wachsenden Interesse und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten gerecht zu werden. Aber auch ältere Fonds können ihre Strategie ändern, um das Thema zu integrieren. Der älteste Fonds der Branche, der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund, ist bereits 85 Jahre alt und hat seine Strategie im Laufe der Zeit auf Nachhaltigkeit umgestellt. Rund neun Prozent der Peergroup haben eine Historie von mehr als 20 Jahren, die zehn ältesten Fonds sind alle seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt.

Scope Ranking: Die zehn ältesten Fonds der Peergroup „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“ Die zehn ältesten Fonds der Peergroup „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt: © Scope Analysis

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Die 15 renditestärksten ESG-Fonds

In der folgenden Klickstrecke stellen wir die 15 renditestärksten Fonds vor, sortiert nach ihrer Wertentwicklung über fünf Jahre. Berücksichtigt wurden weltweit investierende ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR sowie Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR. Institutionelle Fonds beziehungsweise Tranchen haben wir in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Stand aller Daten: 29. Juni 2023