Studie untersucht in Luxemburg aufgelegte Produkte Nachhaltige Fonds setzen am häufigsten auf Ausschlusskriterien

Nach Artikel 8 und Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte, also als nachhaltig eingestufte Fonds, machen einen großen Teil der in Luxemburg aufgelegten Produkte aus. Das geht aus einer Studie der Non-Profit-Organisation Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) in Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft PwC Luxembourg hervor. Demnach belief sich das Vermögen entsprechender Fonds im ersten Halbjahr 2022 auf insgesamt 2,2 Billionen Euro. Das sind knapp 55 Prozent des gesamten in Ucits-Fonds in Luxemburg verwalteten Vermögens.

Die bezogen auf Nachhaltigkeit etwas weniger strengen Artikel-8-Fonds machen dabei mit 47 Prozent des Gesamtvermögens die überwiegende Mehrheit aus. Artikel-9-Produkte kommen auf 6 Prozent des gesamten in Luxemburg verwalteten Fondsvermögens. Das Beratungshaus PwC erwartet, dass nachhaltige Fonds in den kommenden Jahren noch deutlich zulegen: Bis zum Jahr 2026 könnte das verwaltete Vermögen in ESG-Strategien auf 3,3 Billionen Euro steigen, so die Prognose.

Fondshäuser schließen oft Waffen, Tabak und fossile Energien aus

Bei der Konstruktion nachhaltiger Portfolios setzen Fondsgesellschaften der Studie zufolge vor allem auf drei Strategien: Vorn liegen demnach Ausschlusskriterien. Knapp 55 Prozent der nachhaltigen Fonds wenden solche Kriterien an. Am häufigsten seien die Branchen Waffen, Tabak und fossile Energien ausgeschlossen. Zweithäufigster Fondstyp bei den ESG-Fonds: Produkte, die Nachhaltigkeitsfaktoren in ihren Screening-Prozess einbeziehen kommen auf 32 Prozent. Auf den Best-in-Class-Ansatz, mit dem die auf Nachhaltigkeit bezogenen besten Unternehmen einer Branche ausgewählt werden, oder Nachhaltigkeitsziele setzen noch 18 Prozent der Fonds in der Untersuchungsgruppe.

Eine Schwäche sieht die Studie bei der Datenlage. Je nach Datenanbieter könnten ESG-Informationen sehr unterschiedlich ausfallen. Das erschwere die Vergleichbarkeit. Durch den Mangel an Standardisierung bei den Datenhäusern sowie fehlenden, allgemeingültigen Maßstäben sei es gegenwärtig sehr schwierig, die Auswirkungen nachhaltiger Finanzinvestitionen auf die Wirtschaft zu messen und zu bewerten, heißt es in der Studie.