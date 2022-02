BVI zum Markt der grünen Fonds Jeder sechste Euro steckt bereits in nachhaltigen Fonds

Deutsche Anleger hatten Ende 2021 rund 463 Milliarden Euro in Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen investiert. Das entspreche 31 Prozent des gesamten hierzulande vertriebenen Publikumsfondsvermögens, teilt der Fondsverband BVI mit. Hinzu kämen 125 Milliarden Euro, die in Spezialfonds stecken.

Somit summiert sich das Gesamtvolumen grüner Fonds auf 588 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Ende des dritten Quartals 2021 entspreche dies einem Wachstum von 28 Prozent. Fast jeder sechste Euro, den hiesige Kunden in Fonds investiert haben, sei inzwischen in Produkten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angelegt, so der BVI. Zum Vergleich: Vor einem Jahr war es laut Fondsverband nur jeder zwanzigste Euro.



Das starke Wachstum 2021 erklärt der BVI zum einen mit der Umstellung bestehender Fonds im Zuge des Inkrafttretens der Offenlegungsverordnung (SFDR). Zum anderen sei das Anlegerinteresse an nachhaltiger Geldanlage sprunghaft gestiegen. Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen erzielten laut BVI im vergangen Jahr Nettozuflüsse von 60 Milliarden Euro. Das entspreche einer Verdreifachung gegenüber 2020.



Zugleich sei der Markt für nachhaltige Publikumsfonds vielfältiger geworden, so der Verband. Auf Rentenfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen entfiel demnach Ende 2019 ein Anteil von 36 Prozent des verwalteten Vermögens, weit mehr als ihr Anteil am Gesamtmarkt. Hauptgrund dafür seien die damals schon etablierten Standards für grüne Anleihen. Für Ende 2021 beziffert der BVI den Anteil der Rentenfonds an den nachhaltigen Fonds auf 16 Prozent. Aktienfonds kommen demzufolge inzwischen auf einen Anteil von 35 Prozent. Das entspreche grob den Anteilen am Fondsvermögen insgesamt.

Beim Vergleich mit anderen europäischen Fondsmärkten falle auf, dass die Bedeutung von Fonds gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung in Deutschland relativ gering sei, so der BVI. Bei Publikumsfonds entspreche das Fondsvermögen einem Anteil von 25 Prozent aller hier aufgelegten und 31 Prozent aller abgesetzten Fonds. Über alle EU-Staaten hinweg entfielen dagegen 40 Prozent des Vermögens auf Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. „Offenbar sind die Fondsgesellschaften in Deutschland bei der Einstufung ihrer Produkte als nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung tendenziell vorsichtiger als ihre Kollegen im Ausland“, folgert man beim BVI.