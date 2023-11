Nachgeschärfte Markenidentität Columbia Threadneedle stuft nachhaltige Fonds auf SFDR-Artikel 8 und 9 hoch

Zwei Fonds erhalten die Klassifizierung als Artikel-9-Fonds, während acht Fonds ab jetzt als Artikel-8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung geführt werden. Damit hat die Vermögensverwaltungsgruppe ab heute insgesamt 24 Artikel-8-Fonds und vier Artikel-9-Fonds im Angebot. Diese 28 Fonds beinhalten 84 Prozent der Assets Under Management, die in den SICAV-Fonds von Columbia Threadneedle verwaltet werden – damit entfallen mehr als vier Fünftel dieses Vermögens auf nachhaltige Finanzprodukte. Darüber hinaus berücksichtigt Columbia Threadneedle die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI), die sich aus seinen Investitionsentscheidungen ergeben. Dies geschieht durch eine Kombination aus Ausschlüssen, Investment-Research und Überwachung sowie durch den Dialog mit den Unternehmen, in die der Asset Manager investiert. Die folgenden zwei Fonds sind nun als Artikel 9 klassifiziert:

Der CT (Lux) European Social Bond wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er in Schuldverschreibungen, die sozial orientierte Projekte vor allem in Europa finanzieren und unterstützen und somit eine positive soziale Wirkung erzielen. Der Fonds wird von Tammie Tang verwaltet und wurde 2017 mit dem Ziel aufgelegt, die Macht des Anleihenmarktes für positive Veränderungen in der Gesellschaft zu nutzen, ohne dabei auf finanzielle Erträge verzichten zu müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, folgt das Fondsmanagement einem klaren Anlageprozess:

Schaffung eines Universums sozialer Anlagen. Dazu werden Anleihekategorien ausgewählt, die ein hohes Potential haben, Verbesserungen in einem von sieben sozialen Bereichen umzusetzen, beispielsweise erschwinglicher Wohnraum, Gesundheit und Wohlfahrt, oder wirtschaftliche Erneuerung und Entwicklung. Gleichzeitig werden Anleihen mit negativen sozialen Merkmalen ausgeschlossen. Einhaltung bestimmter sozialer Normen, um sicherzustellen, dass keine der Anleihen im Portfolio gegen festgelegte Standards verstößt. Der Schwerpunkt liegt darauf, jene Anleihen ins Portfolio aufzunehmen, die einen positiven Beitrag im sozialen Bereich leisten. Dieser wird bei der Wertpapierauswahl detailliert bewertet. Laufende Steuerung, Überwachung, Engagement und Berichterstattung, um die soziale Ausrichtung und die Standards des Fonds zu erhalten und zu verbessern.

INCO, eine auf Impact Investment spezialisierte Organisation, unterstützt den Fonds bei der jährlichen Bewertung und Berichterstattung über die sozialen Ergebnisse und stellt Forschungsergebnisse zu Trends und Praktiken im Bereich Impact Investment zur Verfügung.

Der CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity wurde 2021 aufgelegte und wird von Pauline Grange verwaltet. Sein Ziel besteht darin, nachhaltig Kapitalwachstum zu generieren. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen positive Auswirkungen für die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen. Ein weiteres Kriterium sind gute Praktiken im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die mit einem oder mehreren der acht unten aufgeführten Umwelt- oder Sozialthemen des Fonds übereinstimmen:

Gesundheit und Wohlergehen

Bekämpfung von Ungleichheiten

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Nachhaltige Städte und Gemeinden

Gute Bildung

Erschwingliche und saubere Energie

Industrie, Innovation und Infrastruktur

Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige Produktion

Beide Fonds verfolgen auch weiterhin eine nachhaltige Investmentstrategie. Die Anlagepolitik und der Anhang zu den SFDR RTS werden jedoch dahingehend geändert, dass sich die Fonds ausdrücklich dazu verpflichten, mindestens 80 Prozent ihres Gesamtvermögens in nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR zu investieren. Dementsprechend werden die Fonds nun als Artikel 9 der SFDR eingestuft.

Eine Heraufstufung auf Artikel 8 der SFDR erfolgt bei den folgenden Fonds:

CT (Lux) American

CT (Lux) American Select

CT (Lux) European Corporate Bond

CT (Lux) Global Corporate Bond

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

CT (Lux) UK Equities

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Eine vollständige Liste der Artikel-8- und Artikel-9-Fonds ist hier hinterlegt.

Änderung der Fondsnamen

Ab sofort werden die Fonds mit den Namen „Threadneedle (Lux)“ und „Columbia Threadneedle (Lux)“ umbenannt und erhalten stattdessen das Präfix „CT (Lux)“. Die Änderungen sollen die Markenidentität von Columbia Threadneedle besser widerspiegeln und die Konsistenz mit anderen Fondspaletten des Unternehmens gewährleisten. Die Namensänderung folgt auf die umfassende Umbenennung einer Vielzahl von Fondsprodukten, die im vergangenen Jahr nach der Übernahme des EMEA-Vermögensverwaltungsgeschäfts von BMO vorgenommen wurde.

Demnach wird das Präfix aller individuellen Fondsnamen und Anteilsklassenbezeichnungen mit „CT (Lux)“ beginnen. Zum Beispiel:

Aktueller Name Neuer Name Threadneedle (Lux) – European Social Bond CT (Lux) European Social Bond Columbia Threadneedle (Lux) – Sustainable Outcomes Global Equity CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity

„Wir haben alle unsere Produkte zum Nutzen unserer Kunden und Vertriebspartner unter einem vereinfachten Namen zusammengefasst. Wir sind stolz auf das breit gefächerte Angebot, das wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben und das die sich ständig verändernden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt“, kommentiert Florian Uleer, Head of EMEA Wholesale bei Columbia Threadneedle, die neue Namensgebung und die Hochstufung der Fonds. „Uns ist bewusst, dass die Art und Weise, wie und in was wir investieren, ebenso wichtig ist wie die finanziellen Erträge, die wir für unsere Kunden erzielen. Seit wir im Jahr 1987 den ersten ethischen Fonds in Europa auflegten, haben wir unsere nachhaltige Fondspalette kontinuierlich weiterentwickelt, um den Nachhaltigkeitsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Seit der Einführung der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte im Jahr 2021 besteht unsere Priorität darin, unsere Fähigkeiten im Bereich verantwortungsbewusster Anlagen auszubauen und gleichzeitig unsere Produktpalette an die neuen Vorschriften anzupassen. Columbia Threadneedle erweitert das bereits bestehende Angebot um acht Fonds nach Artikel 8 und zwei Fonds nach Artikel 9, wobei über 80 Prozent des verwalteten Vermögens in der Luxemburger SICAV-Palette nun entweder als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds klassifiziert ist. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden von dieser größeren Auswahl an Anlagen profitieren werden.“

Die vollständige Liste der Artikel-8- und Artikel-9-Fonds von Columbia Threadneedle Investments finden Sie hier.