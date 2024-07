Bafin-Empfehlung Nachhaltige Geldanlage: Darauf sollten Privatanleger im Beratungsgespräch achten

In den vergangenen Jahren wurde die nachhaltige Geldanlage für private Anleger immer vielfältiger. Im Gespräch mit einem Anlageberater können viele wichtige Fragen beantwortet werden. Doch für die Beratung gibt es einige Vorschriften. Welche das sind und worauf du im Gespräch achten solltest, liest du hier.

Zwei Männer im Gespräch zur nachhaltigen Geldanlage: Bevor Anleger sich beraten lassen, sollten sie für sich klären, was ihnen in Sachen Nachhaltigkeit besonders wichtig ist.

© Canva-KI

In den vergangenen Jahren ist das Angebot an nachhaltigen Finanzprodukten stark gestiegen und auch das Interesse der Anleger hat zugenommen. Um den passenden grünen Fonds oder ETF zu finden, sollten Privatanleger sich vorher einige wichtige Fragen stellen. Mit einem guten Anlageberater an deiner Seite, der deine Nachhaltigkeitspräferenzen beachtet, steht dem nachhaltigen Investieren nichts im Weg.

Seit dem 2. August 2022 sind Anlageberater gesetzlich verpflichtet, in Beratungsgesprächen zur nachhaltigen Geldanlage Informationen zu den entsprechenden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu geben. Die Bafin erklärt nun, worauf Anleger in Beratungsgesprächen achten sollten. So sollte der Berater etwa immer die Präferenzen zu Anlagedauer und Risikotoleranz abfragen und über den Zweck der Anlage informieren.

Bafin-Tipps für Privatanleger

Darüber hinaus kannst du als Privatanleger entscheiden, welche der folgenden Nachhaltigkeitsaspekte du bei deinen zukünftigen Investitionen berücksichtigen möchtest und solltest deshalb über die unterschiedlichen Möglichkeiten informiert werden:

Das Produkt besitzt einen Mindestanteil an ökologisch-nachhaltigen Investitionen. Darunter zählen Produkte, die dazu beitragen, die Umweltziele gemäß der EU-Taxonomie zu erreichen. Das Anlageprodukt muss bestimmte Mindeststandards erfüllen und darf Umweltziele, wie den Klimaschutz, nicht beeinträchtigen.

Das Produkt besitzt einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen. Hierbei wird in wirtschaftliche Aktivitäten investiert, die wesentlich zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beitragen und bei dem das Unternehmen, in welches investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendet. Diese Ziele werden auch als ESG-Ziele bezeichnet (Environment, Social, Governance).

Das Produkt berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Hierbei werden mögliche Produkte benannt, die negative Auswirkungen auf die Umwelt verhindern. Langfristig sollte das Produkt keine Investitionen in umweltschädliche Sektoren tätigen.

Entscheidung liegt allein beim Anleger

Nachdem du dich als Anleger anhand dieser Informationen entschieden hast, welche Nachhaltigkeitsaspekte du berücksichtigen willst, begibt sich der Berater auf die Suche nach passenden Produkten und stellt sie dir vor. Im Optimalfall entscheidest du dich danach für das passende Produkt.

Wenn die Anlageberater kein Produkt empfehlen können, welches deinen Präferenzen entspricht, sind die Berater dazu verpflichtet, über die Gründe zu informieren. Sie sollten dir dann die Möglichkeit geben, deine Nachhaltigkeitspräferenzen zu überdenken und anzupassen. Die Entscheidung des potenziellen Anlegers dürfen Berater dabei in keinster Art und Weise beeinflussen.