Die Performance vieler ESG-Fonds hat in den vergangenen Jahren enttäuscht. Der S&P Global Clean Energy Index fiel seit Jahresbeginn 2024 um über 20 Prozent.

Die Zahlen der jüngsten Vergangenheit sind ernüchternd, zeigt eine Auswertung von Morningstar. Viele Anleger wenden sich von nachhaltigen Investments ab:

Artikel-9-Fonds verzeichneten im dritten Quartal 2024 Abflüsse von 2,2 Milliarden Euro – das vierte Quartal in Folge mit negativem Trend.

Artikel-8-Fonds konnten zwar Zuflüsse von 38 Milliarden Euro verzeichnen, blieben damit aber deutlich hinter den konventionellen Artikel-6-Fonds zurück, die 96 Milliarden Euro einsammelten.

Doch ist das klug?

Die Entwicklung erinnert an die Jahre 2000 und 2001, als die Technologieaktien abstürzten und viele das Internet für einen vorübergehenden Trend hielten.

DAS INVESTMENT hat bei Nachhaltigkeits-Experten der Branche nachgefragt (beachten Sie bitte auch die weiteren Seiten dieses Artikels), wie Sie die aktuelle Lage einschätzen.

Hier sind fünf Gründe, warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für nachhaltige Investments sein könnte – und die damit verbundenen Risiken.

1. Der Klimawandel ist unumkehrbar

„Wir sehen auch in diesem Jahr wieder, welch verheerende Auswirkungen der Klimawandel mit sich bringt“, erklärt Oliver Röder, Geschäftsführer der Erste Asset Management Deutschland.

Die globalen Konzerne haben dies erkannt: Amazon, Meta, Google und Microsoft sind die wichtigsten Abnehmer von Clean Energy in den USA.

Solar-Energie gehört mittlerweile zu den günstigsten Energieformen – ein entscheidender Vorteil auch im KI-Rennen der Tech-Giganten.

2. Europa bleibt standhaft – China zieht nach

Die Anti-ESG-Bewegung mag in den USA an Fahrt aufnehmen, doch Europa bleibt seiner Linie treu. „Die Anti-ESG-Haltung ist bisher nicht in ähnlicher Form in Europa aufgetreten“, betont Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit bei Deka Investment: „Wir haben hierzulande eine ausgeprägtere Regulatorik und das Grundverständnis zum Klimawandel ist ein anderes.“

Auch China orientiert sich zunehmend an europäischen Standards. Die Regulierung sorgt für mehr Transparenz und verhindert Greenwashing.

3. Innovation als Wettbewerbsvorteil

„Unternehmen, die durch technologische und operative Innovationen neue Lösungen für globale Herausforderungen entwickeln, schaffen nicht nur messbare Fortschritte in Bereichen wie Klimaschutz, Gesundheit oder Ressourceneffizienz, sondern sichern sich auch strategische Wettbewerbsvorteile“, sagt Flavio Pesarini von MainFirst.

Gerade in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld erweisen sich innovative Geschäftsmodelle als besonders resilient und anpassungsfähig.

4. Systematische Anlagestrategien funktionieren

Die jüngste Wertentwicklung von Clean Energy oder Wasserstoff-Aktien hat eindrücklich gezeigt, welche Risiken eine starre Allokation in einzelnen Nachhaltigkeits-Sektoren mit sich bringt. „Wir haben in den letzten Jahren kaum Auswirkungen auf die Performance unserer nachhaltigen Produkte bemerkt“, erklärt Max Dundar von RP Rheinische Portfolio Management.

Der Grund: Professionelle Investoren setzen längst auf breiter diversifizierte und systematische Ansätze.

Die Analyse von Morningstar zeigt: Besonders erfolgreich sind dabei aktive Strategien, die ESG-Kriterien in bestehende Investmentprozesse integrieren, statt sich auf einzelne grüne Trendthemen zu fokussieren.

5. Die Energiesicherheit wird wichtiger

„Einer der vielleicht am meisten unterschätzten langfristigen finanziellen Vorteile nachhaltiger Investitionen ist der Bedarf an Energiesicherheit“, betont Hector McNeil von Hanetf.

Die geopolitischen Unruhen nehmen zu. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine führte zu einer der schlimmsten Energiekrisen seit Jahrzehnten. Die wachsende Instabilität im Nahen Osten verschärft die Situation.

Erneuerbare Energien können hier Unabhängigkeit bieten, wenn die Lieferketten bedroht sind.

Risiken nachhaltiger Investments

Aber natürlich sollten sich Anleger auch der Risiken nachhaltiger Investments bewusst sein:

Die höhere Regulierung kann zu steigenden Kosten führen. Zudem sind viele nachhaltige Unternehmen noch jung und befinden sich in der Wachstumsphase – das bedeutet oft höhere Volatilität.

Durch die Greenwashing-Vorfälle hat die Branche an Vertrauen verloren", räumt Ingo Speich von der Deka ein.

Auch zeigt sich, dass eine zu starke Fokussierung auf einzelne grüne Trendthemen riskant sein kann.

Fazit zu nachhaltigen Investments

Nachhaltige Investments durchlaufen aktuell eine Reifephase. Die strengere Regulierung und das Ende des ESG-Hypes führen zu mehr Qualität und realistischeren Bewertungen. Gleichzeitig bleiben die grundlegenden Treiber – vom Klimawandel bis zur Energiesicherheit – intakt.

Die aktuelle Schwächephase bietet für langfristig orientierte Anleger attraktive Einstiegschancen. Entscheidend ist dabei ein selektiver Ansatz mit Fokus auf gut diversifizierte, systematische Strategien statt einzelner Trendthemen.

Der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist unumkehrbar – die Frage ist nicht ob, sondern wann sich dies auch in den Bewertungen widerspiegelt.

