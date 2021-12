Nachhaltige Investments Neuer Ossiam-ETF nutzt maschinelles Lernen

Börse in Frankfurt: Bei einem in Europa neuartigen Exchange Traded Fund (ETF), sollen Machine-Learning-Technologien zum Einsatz kommen, um Daten zu Nachhaltigkeitskennzahlen in einer systematischen Aktienstrategie zu nutzen. Der in Irland aufgelegte Fonds mit einer Gesamtkostenquote von 0,65 Prozent soll im Januar auch hierzulande gehandelt werden können.

| Foto: Sandro Almir Immanuel / pixelio.de