Nachhaltige Investments UBS Asset Management legt Nachhaltigkeitsfonds auf

In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern hat UBS AM ein maßgeschneidertes Modell zur Bewertungsmessung von Unternehmen entwickelt. Dieses berechnet die positive Wirkung von Aktien, bei denen Nachhaltigkeitsfaktoren von grundlegender Bedeutung sind. Mit dem UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact Fund (USD) soll eine positive Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt erzielt werden, da er in Unternehmen investiert ist, die Lösungen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, Wasserqualität und -knappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherheit bereitstellen.

Der Fonds wird von Bruno Bertocci, Leiter der Abteilung Sustainable Equity Investors bei UBS AM, gemanagt und wird einem mit hoher Überzeugung vertretenen Ansatz folgen, mit dem ein aus 40 bis 80 Einzeltiteln bestehendes, konzentriertes Aktienportfolio zusammengestellt wird. Es wird ein aktiv gemanagter Portfolio-Anteil von 90 Prozent angestrebt, und mehr als 22 Prozent des Fondsvolumens werden auf die zehn größten Einzelpositionen entfallen. Als Referenzindex für den Fonds dient der MSCI All-Country World-Index, wobei bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Small- und Mid-Cap-Unternehmen angelegt werden.

Dieser Fonds ist das Resultat eines Projekts, das meiner Meinung nach in den nächsten Jahren sehr großen Einfluss nehmen und damit von hohem Interesse sein wird — ein Projekt, durch das ein quantitatives Rahmenkonzept zur Messung des Einflusses börsennotierter Unternehmen auf die Gesellschaft entwickelt wurde”, erklärt Bruno Bertocci.

Michael Baldinger, Leiter der Abteilung Sustainable and Impact Investing bei UBS AM, zum Hintergrund des neuen UBS Fonds: „Nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren ist ein Kernbereich von UBS AM, und bereits seit 1997 bieten wir einen aktiv gemanagten Aktienfonds an, bei dem das Thema Nachhaltigkeit im Fokus steht. Seit Jahren beobachten wir bei unseren Kunden ein zunehmendes Interesse an verantwortungsvollem und wirkungsorientiertem Investieren. Um dieser wachsenden Nachfrage zu begegnen, sind wir einen entscheidenden Schritt weiter in unserer Strategie für nachhaltiges Investieren gegangen: die Messung der Auswirkungen unserer Investments auf das Wohl des Menschen und auf die Umweltqualität.”