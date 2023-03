ESG-Analyse So funktionieren nachhaltige Schwellenländer-Investments

Schwellenländeranlagen bieten nicht nur finanzielle Performance. Aufgrund des wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus der Region haben Anleger zudem die Möglichkeit, mit ihren Investitionen soziale und ökologische Fortschritte zu unterstützen.

Carmignac als Vorreiter in den Schwellenländern

Carmignac investiert seit seiner Gründung im Jahr 1989 in Schwellenländer und gehört damit zu den ersten Akteuren, die sich diesem Markt zugewandt haben.

Um Marktgelegenheiten zu ermitteln, haben wir im Laufe der Zeit einen einzigartigen und differenzierten Ansatz entwickelt und fundierte Sachkenntnis des Anlageuniversums erlangt, die sich in unserer Fondspalette widerspiegeln. So legen unsere Fonds anlageklassenübergreifend an und profitieren von neuen Performancetreibern sowie einer breiteren Streuung. Das in ihnen verwaltete Vermögen beläuft sich heute auf nahezu 7 Milliarden Euro.

ESG-Überlegungen Teil der Analyse

Aufgrund der finanziellen Bedeutung, die Kriterien im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zukommt, betrachten wir die Berücksichtigung von ESG-Aspekten auch im Hinblick auf eine angemessene Verwaltung der Risiken als unerlässlich.

Wir sind überdies davon überzeugt, dass es in unserer Verantwortung liegt, langfristig positive Beiträge für die Umwelt und die Gesellschaft zu leisten und unser Hauptaugenmerk auf die Wertschöpfung für unsere Kunden zu legen. Aus diesen Gründen sind ESG-Überlegungen seit jeher Teil unserer Analysen, und wir waren beispielsweise zu keinem Zeitpunkt im Tabak- oder im Rüstungssektor investiert.

Dennoch haben wir in den vergangenen Jahren unseren Ansatz verstärkt und unsere nachhaltige Anlagephilosophie systematisiert:

Quelle: Carmignac, Stand: Dezember 2022

Als unabhängige Anleger mit starken Überzeugungen haben wir uns dazu entschlossen, den Schwerpunkt auf drei bedeutende ESG-Themen zu legen, die einen Bezug zum Wertefundament von Carmignac aufweisen: Klima, Emanzipation und Leadership. Heute entfallen mehr als 90 Prozent des von uns verwalteten Vermögens auf Fonds, die gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft sind.

Umsetzung nachhaltiger Investments in den Schwellenländern

Unser Schwellenländer-Ansatz spiegelt unseren Wunsch nach nachhaltigen Investitionen wider. Um die spezifischen Risiken der Schwellenländer bestmöglich zu erfassen, analysieren unsere Investmentteams sowohl die Fundamentaldaten als auch nicht-finanzbezogene Kriterien. Hierbei legen wir großen Wert auf die makroökonomischen Fundamentaldaten jedes einzelnen Wertpapiers sowie auf Besuche vor Ort, um eine umfassende Analyse zu gewährleisten. Darüber hinaus bildet unser firmeneigenes ESG-Analyse-Tool „START4“ einen zentralen Bestandteil unseres Anlageprozesses. Es ermöglicht uns, einzigartige Einblicke auf menschlicher Ebene zu erhalten und mit den Unternehmen in Dialog zu treten.

Nach diesem ersten Schritt verfeinern wir unsere nachhaltige Herangehensweise über spezifische Ansätze. Innerhalb unserer Schwellenländer-Aktienfonds vergewissern wir uns etwa der positiven Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt, indem wir unsere Tätigkeiten auf 9 der 17 von den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ausrichten. Mehrere dieser Ziele betreffen insbesondere die Schwellenländer, da sich „Keine Armut“, „Kein Hunger“ oder „Bezahlbare und saubere Energie“ auf Problematiken beziehen, für die es in den Industrieländern häufig bereits Lösungen gibt.

ESG-Rating-Tool für Staatsanleihen

Für unsere Anlagen in Schwellenländeranleihen haben wir zudem ein firmeneigenes ESG-Rating-Tool für Staatsanleihen entwickelt, das ein spezielles Modell für Schwellenländeranleihen umfasst. Dank unserer dynamischen Analyse können wir positive Entwicklungen von Schwellenländern in den Bereichen E, S und G sowie die damit verbundenen Risiken beurteilen. Wir konzentrieren uns in allen drei Bereichen auf qualitative Daten, wie etwa den Anteil erneuerbarer Energien (Umwelt), das BIP pro Einwohner (Soziales) oder die Menschenrechte (Governance).

Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass die Schwellenländer im Bereich verantwortungsbewusstes Investment eine entscheidende Rolle spielen. So wird die Energiewende ohne die Schwellenländer – von denen beispielsweise China, Südkorea oder auch Indien inzwischen als wahre Vorreiter bei Innovationen und grünen Technologien gelten – nicht möglich sein.

Investitionen in die Energiewende im Jahr 2021 (in Milliarden US-Dollar)