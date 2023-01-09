Squad übernimmt das Ruder Nachhaltige Steyler-Fonds mit neuem Management

Nachdem die Fondsboutiquen-Plattform Squad vor kurzem die Partnerschaft mit Steyler Fair Invest bekannt gegeben hat, setzen die Augsburger nun Alexander Mozer, Elmar Peters und Thorsten Vetter als neue Fondsberater für die drei nachhaltigen Publikumsfonds von Steyler ein.

Der ehemalige Ökoworld-Fondsmanager Alexander Mozer wird ab sofort den im Jahr 2012 aufgelegten Steyler Fair Invest Equities (ISIN: DE000A1JUVL8) beraten. Der Fonds investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen jeglicher Größe, mit einem Fokus auf Europa. Mozer hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass erfolgreiches Investieren und konsequente Nachhaltigkeit keine Gegensätze bilden.

Er leitete das Fondsmanagement beim Pionier für ethisch-ökologische Geldanlagen Ökoworld seit dem Jahr 2011 und verantwortete dort den Nachhaltigkeitsfondsklassiker Ökoworld Ökovision Classic (ISIN:LU0061928585) und den Schwellenländerfonds Ökoworld Growing Markets 2.0. (ISIN: LU0800346016) Zuvor war Mozer 13 Jahre für Deka und Cominvest tätig. Er gründete im Dezember 2022 die rezooM Capital GmbH und gab die Kooperation mit der Augsburger Fondsboutique Discover Capital GmbH bekannt.

Elmar Peters und Thorsten Vetter übernehmen die im Jahr 2013 beziehungsweise 2015 aufgelegten Fonds Steyler Fair Invest Bonds (ISIN:DE000A1WY1N9) und Steyler Fair Invest Balanced (ISIN: DE000A111ZH7). Peters war zuvor Leiter des Multi-Asset-Teams und Co-Manager des FvS Multiple Opportunities (ISIN: LU0323578657). Vetter war Anleihefondsmanager bei Flossbach von Storch. Die beiden blicken auf eine jahrzehntelange Börsenerfahrung zurück und haben sich zu Beginn des neuen Jahres mit ihrer Praemium Capital Partners GmbH selbständig gemacht.

Der Rentenfonds investiert in globale Anleihen nachhaltiger Unternehmen. Beim Steyler Fair Invest Balanced handelt es sich um einen Mischfonds, der in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen investiert.

Zusätzlich übernimmt das Team von Squad Fonds den Vertrieb der drei nachhaltigen Publikumsfonds von Steyler Fair Invest.