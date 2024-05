Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) zählt zu den führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Investments. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel ist eine Tochter der Evangelischen Bank (EB). Mehr als 30 Jahre war das wertebasierte Asset Management eines der Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet. Die EB-SIM beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von rund 6,1 Milliarden Euro.

EB-SIM bietet institutionellen und privaten Kunden Anlagen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private Debt und Real Assets. Ihre Anlagestrategien richtet sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und den Klimazielen der Europäischen Union aus. Seit Juni ist die EB-SIM auch Mitglied der Bundesinitiative Impact Investing (BII). Sie möchte durch den Aufbau des Impact-Investing-Ökosystems in Deutschland Voraussetzungen schaffen, dass zusätzliches Kapital zur Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen eingesetzt wird.

Das zeichnet die EB-SIM aus:

Leitbild und oberstes Ziel ist es, die Welt mit den Investments zu verbessern.

Die Anlagestrategien werden konsequent an den Klimazielen der Europäischen Union und den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen ausgerichtet. Alle Publikumsfonds der EB-SIM sind entweder gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Anlegern wird auf zwei Wegen Ertrag in Aussicht gestellt: Gute Wertentwicklung plus die Gewissheit, mit Investitionen Gutes zu tun. Die EB-SIM setzt viel daran, den Impact einer Anlage messbar zu machen.

Die EB-SIM war einst der Pionier bei Fondslösungen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen und ist heute einer der Pioniere im Bereich Impact Investing. Hierzu arbeitet EB-SIM auch mit renommierten Partnern aus der Forschung zusammen.

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Investieren nicht mehr nur als Trends, sondern als fundamentale Anforderungen an die Finanzbranche angesehen werden, hat sich EB – Sustainable Investment Management als eine führende Kraft etabliert. Mit einem tief verwurzelten Engagement für Nachhaltigkeit, das sich in jedem Aspekt der Geschäftstätigkeit widerspiegelt, setzt EB-SIM neue Maßstäbe im Bereich des nachhaltigen Investierens.

Portfolio und Philosophie

Das Portfolio von EB-SIM umfasst eine breite Palette an Investmentlösungen, von Aktien- und Anleihefonds über Immobilien bis hin zu speziellen Impact-Investments, die auf positive soziale oder ökologische Veränderungen abzielen. Diese Vielfalt ermöglicht es Anlegern, ihr Kapital entsprechend ihren individuellen Nachhaltigkeitszielen und finanziellen Erwartungen anzulegen.

EB – Sustainable Investment Management will das Ideal eines zukunftsorientierten Investment-Unternehmens verkörpern, dessen Einfluss weit über die Erzielung finanzieller Gewinne hinausgeht. Mit ausgeprägtem Engagement für Nachhaltigkeit, ethisches Investieren und soziale Verantwortung leistet EB-SIM einen unverzichtbaren Beitrag zur Gestaltung einer gerechteren und nachhaltigeren Welt.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten der Fonds von EB-SIM können den entsprechenden Webdokumenten entnommen werden.