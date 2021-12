Nachhaltige Versicherung: Canada Life erweitert Fondspalette um zwei Ökofonds

In den globalen Aktienfonds „Aktien Chance Verantwortung" (ISIN: IE00B3YZ4982) schaffen es nur Unternehmen, die bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Menschenrechte, Unternehmensethik, Umwelt, Tierschutz oder Gesundheit erfüllen. Kategorisch abgelehnt werden Firmen, die Feuer-, Nuklearwaffen oder Streumunition produzieren. Ebenso schließt die Fondsgesellschaft Setanta Asset Management , die zur gleichen Unternehmensgruppe gehört wie Canada Life, Besitzer oder Betreiber von Atomkraftwerken aus sowie Firmen, die Tierversuche aus kosmetischen Gründen für gerechtfertig halten und durchführen.Die beiden Nachhaltigkeits-Fonds sind in den Produkten Flexibler Kapitalplan, Flexibler Rentenplan Plus und Generation Basic Plus zu haben. Insgesamt stehen Kunden bei diesen Policen mehr als 20 Fonds zur Verfügung, die sie selbst wählen oder von Experten zusammenstellen lassen können.