J.P. Morgan Asset Management Nachhaltiger Aktienfonds mit US-Fokus geht an den Start

J.P. Morgan AM erweitert seine Palette nachhaltiger Anlagelösungen. Mit dem JP Morgan US Sustainable Equity Fund (ISIN: LU2363199030) ist jetzt auch ein US-Aktienfonds im Angebot. Im Rahmen eines Best-in-Class-Ansatzes investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die vom Fondsmanagement als führend im Bereich ESG eingestuft werden oder eine Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsmerkmale unter Beweis stellen können.

Das Fondsmanagerduo aus David Small und Danielle Hines verlässt sich dabei nicht auf Daten von externen Anbietern. Vielmehr sucht ein hauseigenes Team aus mehr als 20 Analysten nach den Vorreitern im Bereich Nachhaltigkeit. Basis ist eine Fundamentalanalyse, die eine 70 Fragen umfassende Nachhaltigkeitsprüfung beinhaltet.

Der Fonds investiert in 50 bis 70 Unternehmen, die eine gute Unternehmensführung vorweisen, ökologische und soziale Themen überdurchschnittlich gut managen und über ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell verfügen. Darüber hinaus wendet er Ausschlussrichtlinien für nicht nachhaltige Branchen und Unternehmen an, die sich an Werten, Branchennormen und Vorschriften orientieren, so etwa der Ausschluss von kontroversen Waffen oder Atomwaffen oder bei Verletzungen der UN Global-Compact-Norm.

Zudem stehen die Research-Analysten zusammen mit dem Sustainable Investing Team im aktiven Dialog mit den Unternehmen. Dieser wird dazu genutzt, Veränderungen mit Best Practices zu unterstützen und positiv voranzutreiben, um bessere nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.