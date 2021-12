Nachhaltiges Emissionshaus gegründet

Das erste öffentliche Angebot, das das Emissionshaus in Kürze auf den Markt bringen will, soll ein Energiefonds sein. Nach Angaben der Gesellschaft handelt es sich dabei um ein Beteiligungsangebot an konkreten Projekten im Segment Energiegewinnung auf nachhaltiger Rohstoffbasis. „Besonderheit ist hier die „Grundlastfähigkeit“, also anders als bei Wind- und Solaranlagen, die nur bei Sonne und Wind Energie produzieren“, so Green Investors. Die Vorfinanzierung sei dabei bereits durch das Emissionshaus erfolgt.