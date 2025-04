Nachhaltiges Multi-Asset: Weniger Risiko ist mehr

Die erratische amerikanische Zollpolitik bringt Inflationsängste zurück. Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen. In der Ukraine herrscht Krieg. Es gilt also mehr denn je, Risiken zu managen.

„Zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Anlageklassen investiert zu sein, bestimmt den Erfolg einer Kapitalanlage“, sagt Sebastian Kösters, Chief Investment Officer der EB-SIM. „Aktives Risikomanagement ist dafür unverzichtbar.“ Mit dem EB-Sustainable Multi Asset Invest bietet der ethisch-nachhaltige Asset Manager der Evangelischen Bank hier eine attraktive Lösung.

Der konservative Multi-Asset-Fonds gehört über die vergangenen fünf Jahre laut Morningstar zu den besten zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe. Er ist seit mehr als zwölf Jahren auf dem Markt und bietet Anlegern regelmäßige finanzielle Ausschüttungen.

Der EB-Sustainable Multi-Asset Invest berücksichtigt finanzielle sowie ethische, soziale und ökologische Aspekte in seiner Anlagestrategie. Durch die Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess wird das Risiko reduziert, das durch Unternehmen entsteht, die bei der Nachhaltigkeit Defizite haben. Auch nach Anwendung des Negativ-Filters basierend auf dem Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche (EKD-Leitfaden) und den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) steht dem Fonds ein sehr großes Anlageuniversum zur Verfügung.

Er investiert weltweit in zahlreiche Anlageklassen, darunter Aktien, Renten, Gold, Photovoltaikanlagen, Wind- und Wasserkraftwerken. Ohne das Vehikel eines Multi-Asset-Fonds wären einige dieser attraktiven Anlageklassen für viele kleinere Anleger nicht erreichbar oder liquide genug. Insgesamt hilft die breite Streuung, das Portfolio robust zu gestalten und unkorrelierte Renditen zu erwirtschaften.

Als Vorreiter bei ethisch-nachhaltigen Investments setzt die EB-SIM im Anlageprozess zudem ein innovatives KI-gestütztes Verfahren ein. Ihr hauseigen entwickelter EB-ESG-Score ermöglicht, die Nachhaltigkeit von Unternehmen vorausschauend zu betrachten. Hierzu werden umfassende, fundamentale Nachhaltigkeitsbewertung klassischer ESG-Ratings mit einem nachrichtenbasierten Nachhaltigkeitsindikator kombiniert. Eine 10-Jahres-Analyse der EB-SIM zeigt: Anleger mit nachhaltigen Portfolios sind geringeren Risiken ausgesetzt. So zahlt sich Nachhaltigkeit auch finanziell aus.

Fondsbezogene Risiken

Schwankungsanfälligkeit von Aktien

Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen

Mögliche Risiken durch aktives Management

Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Rechtliche Hinweise: Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Alle Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sämtliche dargestellten Informationen und Meinungen basieren auf zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments öffentlich vorhandenen Daten, die zukünftig abweichen können. Frühere Wertentwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken der von uns verwalteten Fonds finden Sie auf der Website www.eb-sim.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind unter https://fondsfinder.universal-investment.com abrufbar.