Nachhaltigkeit: Berater sind der Schlüssel zum Erfolg

„Das Thema Nachhaltigkeit stößt generell auf immenses Interesse. Denn die Integration ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien in Verbindung mit den bekannten ökonomischen Faktoren ist sinnvoll und zukunftsweisend zugleich“, sagt Bernhard Engl, Nachhaltigkeitsexperte von der Schweitzer Fondsgesellschaft Swisscanto.



Es herrsche jedoch ein Informationsdefizit bei einem Großteil der Berater und dadurch auch bei den Investoren. Engl: „Es ist von höchster Bedeutung, dass Berater ein fundamentales Know-how im Bereich nachhaltiger Geldanlagen erwerben, um dieses Thema zu der Bedeutung zu verhelfen, die es verdient hat.“ Berater seien das Zünglein an der Waage. Sie beeinflussten den weiteren Erfolgsweg nachhaltiger Geldanlagen erheblich. „Weitergehen wird er ohnehin, aber wie steil, ist noch offen“, so Engl.