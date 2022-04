Umfrage So viele Investoren interessieren sich für Nachhaltigkeit

Experten des Meinungsforschungs-Instituts Yougov nehmen in einer aktuellen Umfrage deutsche Anleger mit Interesse an Nachhaltigkeit unter die Lupe. Ziel ist die Klassifizierung der Gruppe.

Mit „Anlegern“ meinen die Yougov-Experten Personen, die investierbares Vermögen besitzen. Das trifft auf 30,2 Millionen Menschen in Deutschland zu, teilen sie mit. Diese Menschen werden in der Yougov-Umfrage in sogenannte Öko-Investoren und Öko-Sparer eingeteilt. Jeder Vierte (27 Prozent) ist ein Öko-Investor, teilt Yougov mit. Personen dieser Zielgruppe bezeichnen sich als Umweltschützer, suchen aber auch nach gewinnbringenden Geldanlagen.

Öko-Investoren sind häufiger männlich (62 Prozent versus 48 Prozent der Gesamtbevölkerung) und im mittleren Alter. 31 Prozent sind zwischen 30 und 44 Jahre alt (versus 23 Prozent der Gesamtbevölkerung). Sie verfügen über ein höheres Einkommen als die Gesamtbevölkerung und sind häufiger Kunden von Sparkasse, ING, Volks -und Raiffeisenbank, Consorsbank und Postbank. Zudem bevorzugen sie hochwertige Produkte und Dienstleistungen und kaufen bei Unternehmen, deren Ethik und Werte sie teilen.

Öko-Sparer halten sich auch für Umweltschützer, investieren jedoch nicht aktiv gewinnbringend (22 Prozent).