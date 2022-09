Neue Abfragepflichten Diese Fonds machen Nachhaltigkeit greifbar

Seit dem 2. August müssen Finanzberater nicht mehr nur die Risikotoleranz der Kunden abfragen, sondern auch deren Nachhaltigkeitspräferenz. Für Kunden, die bei ihrer Vorsorgeplanung das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen möchten, hat Pangaea Life, eine Marke der Versicherungsgesellschaft die Bayerische, die ideale Lösung im Angebot. Die sehr flexibel gestaltete fondsgebundene Rentenversicherung Pangaea Life Invest spricht sowohl Anleger an, die mit ihrem Investment bestimmte nachteilige Auswirkungen verhindern wollen, als auch solche, die gezielt ökologische und soziale Aspekte verbessern wollen. Und sie liefert gleichzeitig eine relativ hohe Sicherheit für Kunden, die in diesen unsicheren Zeiten nach Stabilität suchen.

Basis von Pangaea Life Invest sind zwei Spezialfonds, die nicht an den Wertpapiermärkten investieren, sondern direkt in reale Sachwerte: Wertschwankungen sind hier deutlich geringer. Die regelmäßigen Anlagebeiträge oder der Einmalbeitrag können frei auf beide Fonds aufgeteilt werden.

Mit Transparenz Greenwashing-Bedenken entgegenwirken

Der Fonds Pangaea Life Blue Energy, der aktuell eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,3 Prozent nach Fondskosten erwirtschaftet*, investiert vorwiegend in regene­rative Energiegewinnung, etwa in Windparks, Wasserkraft- und Solaranlagen. Hinzu kommen Energiespeicher und energieeffiziente Projekte. Zu den Fondsobjekten zählen beispielsweise ein Windpark in Süd-Norwegen und Kleinwasserkraftwerke in Portugal. Transparenz ist ein entscheidender Faktor bei Pangaea Life. Der Vermittler kann seinen Kunden jederzeit auf eine digitale Investmentreise zu den Objekten des Blue-Energy-Fonds mitnehmen.

Dies gilt ebenso für den Fonds Pangaea Life Blue Living, der nach Auflage im Oktober 2021 bereits bei 4 Prozent und einer prognostizierten jährlichen Entwicklung von 8 Prozent Rendite liegt*. Der Fonds investiert in nachhaltige Immobilien weltweit, mit Fokus auf deutsche Metropolregionen. Zurzeit sind Beteiligungen an Wohnimmobilien in verschiedenen deutschen Großstädten im Portfolio. Die Gebäude mit einer hohen Energie-Effizienzhaus-Stufe umfassen öffentlich geförderten Wohnraum, einen Anteil an Kita-Plätzen, E-Mobility-Konzepte und haben eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Investiert wird schwerpunktmäßig nach der Strategie „Develop & Hold“. Dazu werden baureife Grundstücke erworben, auf denen die Immobilien entwickelt und nach Fertigstellung vermietet werden.

Übergeordnetes Ziel von Pangaea Life ist es, bei der Kapitalan­lage einen sauberen Fußabdruck zu hinterlassen und von Beginn an Rendite zu erwirtschaften. Neben ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit spielt auch ökonomische Nachhaltigkeit eine Rolle. Schließlich soll die Zukunftsvorsorge ein Zusatzeinkommen liefern, das zur Sicherung des Lebensstandards im Ruhestand beiträgt – und dabei die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden voll berücksichtigt.

*(Stand: 30.06.2022)