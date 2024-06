Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Bringt Nachhaltigkeit im Depot nur ein gutes Gewissen – oder macht es das Portfolio auch weniger krisenanfällig? Das wollte eine Studie von Morningstar Sustainalytics und Natixis Investment Managers Solutions herausfinden. Untersucht wurde die Performance von Portfolios mit niedrigem und hohem ESG-Risiko über den Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2023. Die Analyse umfasst die Regionen Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik.

Renditen und Risiken im Vergleich

Die Daten zeigen, dass Portfolios mit niedrigem ESG-Risiko in allen untersuchten Regionen höhere durchschnittliche annualisierte Renditen erzielten als Portfolios mit hohem ESG-Risiko. In Europa betrug die Rendite für Portfolios mit niedrigem ESG-Risiko 10,6 Prozent, verglichen mit 6,6 Prozent für Portfolios mit hohem ESG-Risiko. In der Region Asien-Pazifik lag die Differenz bei 9,1 Prozent gegenüber 3,8 Prozent.

Bezüglich des Risikos weisen die Portfolios mit niedrigem ESG-Risiko in Europa und Nordamerika eine geringere Standardabweichung auf als die Portfolios mit hohem ESG-Risiko. In der Region Asien-Pazifik war die Standardabweichung für beide Portfoliotypen gleich.