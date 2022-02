Rating So grün arbeiten Deutschlands Sachversicherer

Die Sachversicherer in Deutschland sind noch nicht gut genug aufgestellt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Zu diesem Schluss kommt ein Nachhaltigkeitsrating der Greensurance Stiftung in Kooperation mit der Hochschule für Technik (HFT) in Stuttgart. „Beim Vergleich von 19 Sachversicherungen sieht man Pioniere und andere auf einem guten Weg“, sagt Marcus Reichenberg, Geschäftsführer der Greensurance Stiftung.

Überraschendes auf den vordersten Plätzen

Die vorderen drei Plätze belegen mittelständisch geprägte Versicherer wie die Ostangler Brandgilde, die Schwarzwälder Versicherung und die Waldenburger Versicherung. Größere Gesellschaften wie Barmenia, R+V und Allianz folgen auf den weiteren Plätzen. Schlusslicht der Liste ist die VHV auf Platz 19.

„Die Branche hat beim Thema Nachhaltigkeit Nachholbedarf, zumal sie inzwischen immer stärker von Schäden infolge der Klimaveränderungen betroffen ist“, erläutert Tobias Popovic, Professor für nachhaltigen Finanzen an der HFT Stuttgart. Er begleitete die Studie mit seinem Team. Durch die Wetterextreme und Naturkatastrophen müssen Sachversicherer zunehmend höhere Versicherungsleistungen erstatten. Relevant war für die Forscher aber auch, ob Versicherer selbst nachhaltig handeln und Geld anlegen.

Mehr als 300 einzelne Indikatoren flossen in das Rating ein, unter anderem klimarelevante Punkte, die verschiedene Aspekte umfassen, etwa folgende Fragen: Tragen die Produkte dazu bei, den CO₂-Ausstoß zu verringern? Erhalten Verbraucher im Schadensfall als Ersatz eine klimafreundliche Variante? Sind die Versicherer darauf eingestellt, dass ein E-Auto andere Anforderungen als ein Benziner hat? Alle Indikatoren wurden dann in folgende Kategorien untergliedert und gewichtet: Klima (25 Prozent), Produkt und Schaden (25 Prozent), Kapitalanlage (15 Prozent), gute Unternehmensführung (15 Prozent), Soziales (7,5 Prozent), Ökonomie (7,5 Prozent) und Umweltressourcen (5 Prozent).