Experten von Metzler AM Wie Investoren mit CO2-intensiven Unternehmen umgehen sollten

Wir sind überzeugt, dass aktives Portfoliomanagement Trumpf der klimaneutralen Kapitalanlage ist. Passive Konzepte, wie Exchange-Traded Funds (ETFs), die die Paris-Aligned Indizes aus der EU-Benchmark-Verordnung abbilden, sind kritisch zu hinterfragen.

Denn zwei zentrale Vorgaben dieser Verordnung sind das stringente Reduzieren von CO2-Intensitäten sowie der Aufbau von Exposure, das im Einklang mit den Zielen aus der EU-Taxonomie-Verordnung steht. Am Beispiel der globalen Solar-Photovoltaik-Wertschöpfungskette lässt sich zeigen, in welche Geschäftsmodelle auf die Weise bevorzugt investiert werden soll (Abbildung 1).

Abbildung 1: Einseitige Anreize der Paris-Aligned Benchmarks

Beispiel einer globalen Solar-PV-Wertschöpfungskette (links), die aus klimaneutralem Stahl und grünem Wasserstoff gespeist wird (rechts)

Quellen: EU, MSCI, Metzler

Während der Betrieb eines Solarparks den Vorgaben aus der Verordnung entspricht und so vom Kapitalzufluss passiver Anlageprodukte (ETFs) profitiert, kommen andere Teile dieser Wertschöpfungskette zu kurz.

So verteuert der Abfluss von Kapital beispielsweise das Schürfen von Silicium, das in verarbeiteter Form als Polysilicium ein wichtiges Vorprodukt für die Fertigung von Solarmodulen ist (linke Grafik in Abbildung 1 oben).

Und auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff mithilfe regenerativer Energien, der die Produktion von klimaneutralem Stahl ermöglichen soll, passt in weiten Teilen der Wertschöpfungskette nicht zu passiven Anlageprodukten (rechte Grafik in Abbildung 1 oben).

*Erwärmungspotenziale leiten sich von Klimamodellen ab, die direkte (Scope 1) und indirekte CO2-Emissionen (Scope 2 und 3) eines Unternehmens mit branchenspezifischen Budgets vergleichen. Fallen die CO2-Emissionen des Unternehmens kleiner aus als das ihm zugeteilte branchenspezifische Budget, liegt dessen Erwärmungspotenzial bei 2 Grad Celsius.