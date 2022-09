Für nachhaltige Investments LLB startet Online-Vermögensverwaltung in Deutschland

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) startet ihre digitale Vermögensverwaltung Will Be für nachhaltige Geldanlage jetzt auch in Deutschland. In der Schweiz und Liechtenstein brachte die Gesellschaft die Plattform bereits im Juli auf den Markt. Dort können Anleger mit Will Be in Assets aus sieben Themenbereichen investieren, die sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren. Dazu zählen saubere Energie, Gesundheit und Medizin, nachhaltiges Leben und Arbeiten, Bildung und Chancengleichheit, Klima- und Umweltschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und sauberes Wasser.

Zum Start von Will Be in der Schweiz und Liechtenstein sagt Gabriel Brenna, Group CEO der LLB:



„Wir sind stolz, dass wir mit Will Be eine rein digitale, einfache, professionelle und günstige Lösung für alle bieten, um nachhaltig investieren zu können und mit dem eigenen Investment einen echten Impact für eine bessere Welt zu erzielen.”