Parallel dazu entstehen länderübergreifende Rahmenwerke auf regionaler Ebene. Die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean hat die zweite Version ihrer „Taxonomy for Sustainable Finance“ veröffentlicht. Ziel ist es, einheitliche Kriterien für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten in der Region zu definieren. Im Vergleich zur Vorversion wurden die technischen Screening-Kriterien weiter präzisiert, speziell für die Energiebranche. Neu hinzugekommen sind auch Leitlinien für den schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung.

Klarere Regeln, einheitliche Klassifizierungen, mehr Transparenz – auf dem Markt für nachhaltige Geldanlagen in Schwellenländern hat sich viel getan. Der aktuelle „Emerging Market Green Bonds Report 2023“ von Amundi Asset Management und der International Finance Corporation (IFC) beleuchtet eine Vielzahl an Bemühungen um globale Standards und Rahmenwerke, damit Investoren von mehr Einheitlichkeit und besserer Vergleichbarkeit über Ländergrenzen hinweg profitieren.

Ein weiteres Beispiel ist die im Dezember 2023 vorgestellte „Singapore-Asia Taxonomy for Sustainable Finance“. Sie wurde von der Finanzaufsicht Singapurs in Zusammenarbeit mit Branchenvertretern und Wissenschaftlern entwickelt. Zielgruppe sind vor allem Unternehmen in Asien, die bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft unterstützt werden sollen. Kern des Regelwerks ist ein Ampelsystem, das Technologien und Prozesse anhand ihres Beitrags zu den Klimazielen einstuft. Besonderes Augenmerk liegt auf Übergangslösungen, die zwar noch nicht zu 100 Prozent grün sind, aber einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung darstellen.

Initiativen zu Biodiversität und Meeresschutz

Ein weiterer Schwerpunkt sind Initiativen rund um den Erhalt der Natur und Artenvielfalt. Nach der Einigung auf globale Biodiversitätsziele bei der Weltnaturkonferenz in Montreal 2022 ist das Thema auch für Investoren relevant. Die IFC hat dazu einen „Biodiversity Finance Reference Guide“ entwickelt. Er enthält eine Liste an Projektbeispielen, die positive Auswirkungen auf Ökosysteme und natürliche Ressourcen haben.

Mit dem „Blue Bond Guide“ hat die Branchenvereinigung International Capital Market Association (ICMA) zudem Empfehlungen veröffentlicht, wie sich Anleihen zur Finanzierung einer nachhaltigen „blauen Wirtschaft“ gestalten lassen. Der Leitfaden definiert Kriterien für Investitionen in Meeresschutz, Fischerei, Küstentourismus und andere Bereiche. Er ergänzt damit die bereits etablierten Prinzipien für grüne, soziale und nachhaltigkeitsorientierte Bonds.

Ebenfalls legte die „Taskforce on Nature-related Financial Disclosures“ (TNFD) ihre finale Empfehlungen vor, wie Unternehmen und Finanzinstitute Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Natur transparent machen sollen. Das Rahmenwerk ist an die Vorschläge der „Taskforce on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD) angelehnt, geht aber über den Klimaaspekt hinaus. Es berücksichtigt auch Themen wie den Verlust an Biodiversität, Wasserknappheit oder die Übernutzung von Ökosystemen.

Unterstützung für Marktteilnehmer

Um nachhaltige Finanzierungen in Schwellenländern voranzutreiben, gibt es zudem konkrete Hilfsangebote für Emittenten und Investoren. Dazu zählt etwa das „Green Bond Technical Assistance Program“ (GB-TAP) der IFC. Es bietet Schulungen, Marktanalysen und Netzwerke für Finanzinstitute, die grüne Anleihen begeben wollen. Seit dem Start 2018 hat das Programm bereits über 1.300 Teilnehmer aus 370 Institutionen in 75 Ländern erreicht.

Eine weitere Plattform ist die „Green Bond Transparency Platform“ (GBTP) der Interamerikanischen Entwicklungsbank für Lateinamerika. Sie fungiert als zentrale Datenbank für Informationen und Berichte zu grünen Bonds in der Region. Investoren können sich dort ein Bild über die Mittelverwendung und Wirkung der Anleihen machen.

Wachstumsmarkt nachhaltige Sukuk

Ein Trend, der speziell islamisch geprägte Länder betrifft, sind sogenannte Green und Sustainable Sukuk. Diese Finanzinstrumente verbinden die Grundsätze islamkonformer Geldanlagen mit Nachhaltigkeitskriterien. Vor allem am Golf erlebt der Markt derzeit einen Boom.

Der Nahe Osten war 2023 größter Emittent von GSSS-Anleihen aus Schwellenländern außerhalb Chinas © Amundi

Dem Report zufolge erreichte das Volumen nachhaltiger Sukuk-Emissionen aus der Region 2023 einen Rekordwert von 5,5 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate treiben die Entwicklung gezielt voran. Sie wollen sich als globales Zentrum für islamische Finanzierungen positionieren und dabei zugleich Standards für mehr Nachhaltigkeit setzen.

Fazit: Die aufgeführten Initiativen und Trends zeigen, dass der Markt für nachhaltige Finanzierungen in Schwellenländern zunehmend strukturierter und professioneller wird. Taxonomien, Standards und Unterstützungsangebote erleichtern Investoren den Einstieg und schaffen mehr Transparenz. Auch neue Themen wie Biodiversität und Meeresschutz gewinnen an Bedeutung.

Trotz der Fortschritte gibt es allerdings noch Luft nach oben, etwa bei der Datenqualität und Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen. Alles in allem dürfte die dynamische Entwicklung der vergangenen Jahre aber anhalten. Davon profitieren Emittenten, Investoren und nicht zuletzt Wirtschaft und Umwelt in den Schwellenländern.