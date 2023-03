Nachhaltigkeit HanseMerkur Trust halbiert CO2-Emissionen der Versicherungs-Assets in 7 Jahren

Die HanseMerkur Versicherung richtet ihre Kapitalanlage noch stärker als bisher nachhaltig aus. So werden innerhalb des Konzerns alle Vermögen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) angelegt. Unter Beachtung von Rendite, Risiko und Chancen werden bei allen Investments ESG-Kriterien systematisch umgesetzt. Darüber hinaus wird HanseMerkur im eigenen Portfolio bereits bis 2029 die CO 2 -Emissionen um mindestens 50 Prozent reduzieren. Zusätzlich zur Reduktion der Portfolioemissionen umfasst die Zieldimension des Unternehmens verantwortliches Investieren und Engagement sowie gezielte Finanzierungen in den Übergang zu einer klimaneutralen Welt. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Zielen der Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Das von den Vereinten Nationen einberufene, weltweite Netzwerk von Kapitalanlegern plant, bis 2050 die Kohlendioxidemissionen ihrer Anlageportfolios auf netto Null zu reduzieren.

Knowhow bei gezielter Dekarbonisierung von Portfolios

Der Asset Manager HanseMerkur Trust AG (HMT) setzt diese Ziele in die Praxis um. Als erfolgreicher mittelständischer Anbieter verfügt HMT bereits über langjährige Erfahrung mit ESG-Investments. So werden seit 2015 nachhaltige Spezialfonds gemanagt. Seit 2019 sind hauseigene ESG-Publikumsfonds am Markt, die stets über das begehrte FNG-Siegel verfügen – den marktführenden Qualitätsstandard im deutschsprachigen Raum. Besonderes Knowhow und Erfahrung zeichnet HMT in der gezielten Dekarbonisierung von Portfolios aus.

„Die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität erfordert ein systematisches Vorgehen. Wir freuen uns, dass heute bereits über 75 Prozent der von uns betreuten Assets nach ESG-Kriterien angelegt sind. Darauf aufbauend gehen wir den weiteren Nachhaltigkeitsweg gemeinsam mit unseren Kunden gemäß unserem Motto: Best in Transition“, fasst Dr. Carsten Lang, Vorstand Vertrieb und Portfoliomanagement der HMT, die Bestrebungen zusammen.

Die HanseMerkur Trust AG ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und mit ihrer Muttergesellschaft Mitglied der Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ AOA).