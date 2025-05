Manche Menschen sehen die Entwicklung der Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsbranche als Gartner Hype Cycle, bei dem wir nun im „Tal der Enttäuschung“ angekommen seien. Sehen Sie das auch so?

Jennifer Brockerhoff: Die geopolitische Realität hat sich verändert – das spüren wir auch in der Finanzwelt. In Zeiten von Krieg, zunehmender Instabilität und Unsicherheiten rücken kurzfristig andere Themen in den Vordergrund: Rüstung und fossile Brennstoffe gelten plötzlich als „opportun“ oder sogar notwendig. Dass Nachhaltigkeit dadurch etwas aus dem Fokus geraten ist, ist nachvollziehbar – aber es bedeutet nicht, dass sie irrelevant geworden ist. Ganz im Gegenteil. Nachhaltigkeit ist nicht tot – sie ist nur gerade in der nächsten Phase angekommen. Dass manche Verbände die ESG-Abfragepflicht aussetzen wollen, zeigt für mich eher, dass noch viel an Aufklärung fehlt – auf Seiten der Anbieter, Vermittler und Kunden. Aber gerade deswegen braucht es Formate, die Nachhaltigkeit greifbar machen. Es ist nicht immer bequem – aber langfristig notwendig.

Hier verbinde ich zwei Welten, die auf den ersten Blick weit auseinander liegen – aber in Wirklichkeit sehr viel miteinander zu tun haben: Finanzbildung und Körperarbeit. Viele Menschen erleben beim Thema Geld nicht nur Unsicherheit oder Überforderung, sondern oft auch Stresssymptome – Anspannung, Druck oder das Gefühl, „blockiert“ zu sein. Hier setzen Methoden wie Atemübungen, somatische Körperübungen und achtsame Reflexion an. Der Name Feeling Finance steht für diese Verbindung – für ein neues, verkörpertes Geldgefühl. Nicht nur analytisch und rational, sondern auch fühlend, reflektierend und innerlich verbunden. Neben Einzelcoachings biete ich ebenfalls Workshops und Seminare an.

In welchen Punkten sind nachhaltige Geldanlagen den herkömmlichen überlegen?

Brockerhoff: Weil Geld eine Wirkung hat – und weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit unseren Finanzentscheidungen Teil der Lösung sein können. Nachhaltige Anlagen können genauso rentabel sein wie konventionelle, mit dem Unterschied, dass sie Risiken wie Klimawandel, Menschenrechtsverletzungen oder schlechte Unternehmensführung aktiv berücksichtigen. Das macht sie meiner Meinung nach nicht nur ethisch, sondern auch ökonomisch überlegen – gerade langfristig.

Bei welchen Zielgruppen kommt Nachhaltigkeit gut an – und bei welchen nicht?

Brockerhoff: Besonders offen sind jüngere Menschen, Familien mit Kindern und Menschen, die bereits in anderen Lebensbereichen (Ernährung, Mobilität) auf Nachhaltigkeit achten. Schwieriger ist es manchmal bei Personen, die (kurzfristig) renditegetrieben sind oder Nachhaltigkeit als „Modewort“ wahrnehmen – da braucht es noch einiges an Aufklärung und manchmal auch Geduld.

Vor drei Jahren erklärte Silke Stremlau, damals Hannoversche-Kassen-Vorständin, im Interview mit DAS INVESTMENT, dass die Auffassung, dass Nachhaltigkeit Rendite kostet, grundlegend falsch sei. In Wirklichkeit sei es nämlich genau umgekehrt: Aufgrund der Kosten für Umweltstrafen, Nachjustierung bei neuen regulatorischen Anforderungen und ähnlichen Problemen, die auf Nicht-ESG-konforme Firmen zukommen, seien nachhaltige Firmen deutlich im Plus. Sehen Sie das auch so?

Brockerhoff: Ich teile die Einschätzung, dass ESG-Faktoren langfristig zur Risikominimierung beitragen und damit auch zur Stabilität der Rendite. Nachhaltige Unternehmen sind besser auf regulatorische Veränderungen vorbereitet, agieren transparenter, verantwortungsvoller und sind damit auch resistenter – das sind handfeste Vorteile in einem sich wandelnden Marktumfeld.

Auch die Definition von Nachhaltigkeit und ESG lässt zu wünschen übrig. So hat die Allianz vor einigen Wochen Rüstungsaktien für nachhaltig erklärt. Was halten Sie von der Begründung, dass sich die Einstellung zum Verteidigungssektor in Europa nach dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine und anderen geopolitischen Entwicklungen grundlegend gewandelt habe?

Brockerhoff: Das ist ein heikles Thema. Ich verstehe, dass sich die sicherheitspolitische Lage verändert hat, aber für mich persönlich bleibt Rüstung ein ethisches Ausschlusskriterium. Nachhaltigkeit darf nicht allein von politischen Notwendigkeiten definiert werden – sonst wird der Begriff beliebig. DNSH – Do No Significant Harm – das besagt schon alles. Das muss jeder Investmentanbieter selbst entscheiden und jeder Kunde hat die Wahl.

Bei einer Umfrage zu diesem Thema in einer Facebook-Vermittlergruppe erklärte ein Vermittler, wer freiwillig in Rüstung investiere, sollte sich auch nicht über einen Einberufungs-/Musterungsbescheid nicht ärgern. Was halten Sie von dieser Aussage sowie von der derzeit diskutierten Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht?

Brockerhoff: Die Aussage ist sehr polarisierend – sie lenkt eher von einer differenzierten Auseinandersetzung ab. Investitionen in Rüstung und die persönliche Haltung zur Wehrpflicht sind komplexe ethische Fragen, die wir nicht mit Schlagworten abhandeln sollten.

Was die Wehrpflicht angeht: Wir sind heute – als Gesellschaft – deutlich sensibler und reflektierter als noch eine Generation zuvor. Themen wie mentale Gesundheit, Gleichberechtigung und persönliche Freiheit haben ganz andere Bedeutung bekommen. Das passt nur schwer mit einem pauschalen Pflichtdienst-Modell zusammen, wie wir es aus der Vergangenheit kennen.

Wenn überhaupt, sollten wir darüber sprechen, wie gesellschaftliches Engagement heute aussehen kann – und ob wir neue, zeitgemäße Formen von Verantwortung und Solidarität brauchen. Aber dafür braucht es mehr als eine militärische Reaktivierung. Es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs – offen, respektvoll und mit Blick auf die Werte, die wir leben wollen.

Über die Interviewte:

Jennifer Brockerhoff ist Finanzberaterin für nachhaltige Geldanlagen, FCM Finanzcoach und Gründerin des Beratungsunternehmens Feeling Finance.