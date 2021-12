Nachhaltigkeit: Japan-Index von SAM und Dow Jones

Der Dow Jones Sustainability Japan 40 (DJSI Japan 40) beinhaltet die 40 größten Vorreiter in Sachen ökologischer und sozialer Kompetenz. Ausgewählt werden die Unternehmen nach einem so genannten Best-in-class-Ansatz. Für strenge Verfechter der Nachhaltigkeit ist der Index darum nichts. Enthalten sind auch Firmen, die zwar in ihrer Branche zu den nachhaltigsten zählen, der Sektor selbst kann aber durchaus umweltzerstörerisch sein. Gutes tun Anleger aber dennoch: Je mehr Geld in den Index fließt, desto wichtiger wird es für die Firmen, dort aufgenommen zu werden und umso mehr strengen sie sich an, ökologisch und sozial korrekt zu produzieren. Man bietet damit auch Firmen in nicht nachhaltigen Branchen einen Anreiz, nachhaltiger zu werden. Die Zusammensetzung des Index wird einmal im Jahr von SAM überarbeitet. Der DJSI Japan 40 wird in US-Dollar und japanischem Yen berechnet.