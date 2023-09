Klimawandel, Mitbestimmung und Unternehmensführung Drei Nachhaltigkeitskernthemen für langfristigen Erfolg

Als Investment-Boutique sind wir für die Vermögenswerte unserer Kunden verantwortlich. Daher wissen wir, wie wichtige unsere Rolle bei der Verbesserung der ESG-Standards in unseren Portfolio-Unternehmen ist. Dies gilt besonders, da sich unser Engagement auch positiv auf Stakeholder wie Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft auswirken kann. Aus diesem Grund ziehen wir einen betont aktiven Anlageansatz inklusive Dialog mit den Unternehmen und Stimmrechtsausübung vor.

ESG-Themen: Klimawandel, Selbstbestimmung, Führungsqualitäten

Der schieren Menge an Themen, die unter den Begriff ESG fallen, und ihrer stetigen Entwicklung sind wir uns bewusst. Deshalb haben wir bei Carmignac uns entschlossen, unseren ESG-Ansatz auf drei Kernthemen zu richten: Klimawandel, Mitbestimmung und Unternehmensführung.

Wir haben uns für diese drei entschieden, da diese für unser Unternehmen wichtig sind und wir den Eindruck haben, hier wirklich etwas bewegen zu können.

Risiken durch den Klimawandel

„Vor dem Hintergrund des Klimawandels arbeitet Carmignac mit einem ausgewogenen Ansatz, in dessen Rahmen wir die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken überwachen, die Chancen nutzen, die sich aus der Einführung sauberer Technologien ergeben, und den Wandel fördern, wo immer möglich“, sagt Lloyd McAllister, Nachhaltigkeitschef von Carmignac.

Mitbestimmung als Effizienzfaktor

„Unser Bestreben, zur Mitbestimmung der Anteilseigener beizutragen, spiegelt sich in Form einer speziellen Strategie in unserem Produktangebot wider, die auf einem unternehmenseigenen Tool basiert, welches Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit auszeichnet“, erläutert Maxime Carmignac, Leiterin von Carmignac in Großbritannien.

Verankerung von ESG in der Unternehmensführung

„Wir sind überzeugt, dass eine starke Führung die Grundlage für die Performance und den Erfolg eines jeden Unternehmens ist“, sagt Marion Plouhinec, Senior-ESG-Analystin. Deshalb sollte jedes Unternehmen seine Führungsetage so strukturieren, dass sie zu Innovationen beiträgt und ein ausgewogenes Kräfteverhältnis garantiert.