Fondsvertriebs-Expertin „Energiewende und disruptive Technologien sind die Publikumsrenner“

DAS INVESTMENT: Frau Gudjons, wie beurteilen Sie aus Vertriebssicht das erste Halbjahr 2023?

Tanja Gudjons: Die Rückkehr der Zinsen hat zu einer Verschiebung der Nachfrage geführt, die auch bei uns recht deutlich spürbar war. Während institutionelle Anleger sich verstärkt auf der Rentenseite bedient haben, war die Nachfrage auf der Aktienseite sehr selektiv: Positive Zuflüsse verbuchen wir als großer Themenfondsanbieter weiterhin bei den säkularen Trends, insbesondere durch die starke Nachfrage nach Technologietiteln, aber auch dem andauernden Investmentthema Wasser. Regional dominierten die Zuflüsse in unsere US-amerikanischen und japanischen Aktienstrategien, während der wichtige Markt China weiterhin auf den Turnaround wartet.

Besonders spannend ist die Entwicklung bei den Geldmarktfonds, die bislang vornehmlich bei institutionellen Kunden zum Einsatz kamen. Nun finden sie als Alternative zu Tagesgeldkonten auch spürbaren Absatz im Retail-Segment. BNP Paribas Asset Management ist einer der größten Anbieter von Geldmarktstrategien in Europa. Dank dieser besonderen Stärke gehören wir seit Jahresbeginn zu den Häusern mit den gemäß Morningstar höchsten Gesamtzuflüssen. Das erfüllt uns mit Stolz.

BNP Paribas AM führt regelmäßig eine vielbeachtete Studie rund um thematisches Investieren durch. Das Fazit der jüngsten Umfrage: Thematische Strategien liegen weiterhin im Trend. Wie ist Ihr Haus in diesem Zusammenhang positioniert?

Gudjons: Wir sind mit unseren Themenfonds hervorragend im deutschen Markt aufgestellt und bieten für alle Megatrends entsprechend globale und diversifizierte Strategien. Dazu gehören Themen rund um die Energiewende, Umwelt, Wasser und Nahrung, disruptive Technologien sowie Gesundheit. Mit unseren ETFs bedienen wir die eher spitzeren Themen wie Kreislaufwirtschaft oder grüner Wasserstoff.

Zudem können wir mittels unserer Fonds-Strategien messbare nachhaltige Investmentziele anstreben und damit einen konkreten Umwelt- oder sozialen Hebel verfolgen – ich denke hier an unsere Social- oder Green-Bonds-Lösungen. Diese Strategien decken Themen wie gesellschaftliches Engagement, Inklusion oder auch Diversität ab und verfügen aufgrund ihrer frühzeitigen Auflage bereits über ein beachtliches Volumen. Kürzlich haben wir unser Angebot um eine Rentenstrategie mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur in asiatischen Städten (BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond, ISIN: LU0823378905*) erweitert. Es bleibt spannend.

Warum stehen bei BNP Paribas AM gerade die Themen Energie, Ökosysteme, Klima, Meere und Wasser im Vordergrund?

Gudjons: Diese sind unsere Lebensgrundlage. Der Raubbau an unserem Planeten entfaltet mit voller Wucht und für alle spürbar seine Wirkung. Die Politik und Regulatorik können diese Probleme allein nicht lösen. Auch privates Kapital ist notwendig, um die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft voranzutreiben. Der Finanzsektor hat hier eine Vorbildfunktion, da er an einer Schaltstelle unseres Wirtschaftssystems sitzt und eine Lenkungsfunktion hat. Hinzu kommt, dass sich das Bewusstsein vieler Anleger positiv in diese Richtung entwickelt hat und sinnvolle Strategien auf fruchtbaren Boden fallen.



Welches der genannten Themen steht gerade besonders im Fokus der Investoren? Und wo würden Sie sich noch mehr Engagement wünschen?

Gudjons: Aus unserer Sicht gibt es kein Thema, das eine höhere Priorität gegenüber anderen hätte. Energiewende und disruptive Technologien sind aber die Publikumsrenner. Zu diesen Themen erhalten wir seitens der Medien auch die häufigsten Anfragen für die Fondsmanager. Bei den disruptiven Technologien trägt die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit ihren zukunftsweisenden Prognosen zum großen Interesse bei.

Das Thema Naturkapital und die Ozeane kommen meiner Meinung nach zu kurz. Ich denke, das liegt auch an einer fehlenden eindeutigen Definition und Interpretation des Themas als investierbare Anlageklasse. Hier können und müssen wir noch einige Überzeugungsarbeit leisten.

Die Diskussionen rund um Greenwashing haben zugenommen. Wie können Asset Manager dazu beitragen, Greenwashing-Debatten den Wind aus den Segeln zu nehmen?

Gudjons: Die Diskussionen sind nicht unberechtigt. Wir alle in der Branche hätten gerne einheitliche und gut messbare Standards, die Investoren und Asset Managern gleichermaßen eine Orientierung und Vorgabe sind. Aber zurzeit bieten weder der Gesetzgeber noch Ökosiegel etwas, worauf sich Anbieter und Investoren verlassen können. Wer sich wie wir als Asset Manager ernsthaft und glaubwürdig der Nachhaltigkeit verschreibt, sollte transparent sowohl seinen Investmentprozess, seine Methodik als auch die Ergebnisse darstellen. Er sollte aber auch mit seinen Kunden aktiv darüber sprechen und sie aufklären.

Und wir sehen ein weiteres Problem bei der Vereinheitlichung der Branchenstandards: Auf welcher Datengrundlage werden Unternehmen und Fonds bewertet? Und welche Quelle ist maßgeblich?

Lassen Sie uns nach vorne blicken: Was planen Sie bei BNP Paribas Asset Management an Produktneuigkeiten?

Gudjons: Bei unseren allgemeinen und nachhaltigen Themenfonds sind wir schon sehr breit aufgestellt und decken alle Megathemen ab. Auf der Rentenseite planen wir die Auflage weiterer Laufzeitfonds und freuen uns über selektive Ergänzungen unseres Angebots an Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung, zum Beispiel eine dezidierte Euro Green Corporate Bond Strategie.

Worauf liegt Ihr Vertriebsfokus?

Gudjons: Unsere Themenfonds mit Fokus auf langfristige, strukturelle Megatrends wie BNP Paribas Disruptive Technology, BNP Paribas Aqua, BNP Paribas Energy Transition und, im passiven Segment, Circular Economy, sind langjährige erfolgreiche Flaggschiffe.

Für Fondsselektoren halten wir unsere quantitativen, systematischen Aktien- und Rentenfonds, die auf Faktorprämien abzielen, für eine interessante Wahl. Sie stellen aus unserer Sicht zuverlässige und preissensitive regionale Kerninvestments dar, die im Vergleich zu ihrer jeweiligen Benchmark mit besserem ESG-Score und halb so hohem CO2-Fußabdruck punkten.

Der Finanzmarkt ist das eine, der Arbeitsmarkt das andere: Wie kann man heute als Asset Manager im Recruiting bei jungen Leuten punkten?

Gudjons: Wir müssen die jungen Talente dort abholen, wo sie sich aufhalten: auf Social Media, an der Universität, in ihren Netzwerken. Wir werden immer wieder für unsere nachhaltige Ausrichtung gelobt, das ist ein dickes Plus, ebenso wie unser new way of working. Inhaltlich bieten wir die breite Expertise eines Universalanbieters. Wer bei uns anfängt, erhält Einblick in alle Vertriebssegmente – aktiv, indexbasiert, Liquiditätslösungen, Private Markets, aber auch konzeptionelle Überlegungen auf Produktebene. Für die weiteren Schritte der Karriere steht ein internationales Haus wie BNP Paribas mit all seinen Möglichkeiten offen.



Nach einem anstrengenden Arbeitstag – was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?

Gudjons: Zum Ausgleich des Büroalltags treibe ich viel Sport, vor allem Tennis, Laufen, Schwimmen. Ich nutze jede Gelegenheit, um draußen zu sein. Wasser ist mein Element. Wenn ich die Option habe, zieht es mich ans Wasser und zum Tauchen. Für mich gibt es keinen anmutigeren und ruhigeren Ort, um völlig bei und mit sich anzukommen.

Über die Interviewte:

Tanja Gudjons betreut seit elf Jahren als Head of Fund Distribution die Vermarktungsstrategien von BNP Paribas Asset Management. Sie hat mehr als 21 Jahre Vertriebs- und Führungserfahrung in der deutschen Vermögensverwaltungsbranche.