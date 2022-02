Personalie Neue Managerin für Fonds-Flaggschiff von EB-Sim

Der EB-Öko-Aktienfonds (ISIN: LU0037079380) mit 114,24 Millionen Euro Fondsvolumen von EB-Sim hat eine neue Fondsmanagerin. Sabine Hampel leitet nun das Flaggschiff des Vermögensverwalters. Zuvor war Hampel, fast sechs Jahre lang Portfoliomanagerin bei der Acatis Investment KVG in Frankfurt. Dort gehörte die Analyse und Auswahl globaler Aktien für nachhaltige Produkte sowie die Portfoliokonstruktion zu ihren Aufgaben. Davor diente sie zwölf Jahre als Marineoffizierin.

Zudem war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg tätig. Dort schloss sie ihre Promotion ab. Hampel übernimmt die Portfolioverantwortung von Philipp Hohmann, der den Fonds seit 2018 managte. Hohmann übernimmt das Management des neu aufgelegten EB-Sustainable Dividendenstrategie Klima Global.