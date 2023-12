Doppel-Interview Versicherungsvertrieb: Wie die Bayerische mit innovativen Ideen auffallen will

DAS INVESTMENT: Herr Gräfer, mit einem digitalen Avatar von Ihnen haben Sie die Teilnehmer der diesjährigen Bilanzpressekonferenz Ihrer Firmengruppe überrascht. Zugegeben: Das wirkte innovativ. Aber ist das Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI, in Ihrem Unternehmen wirklich mehr als nur ein PR-Gag?



Martin Gräfer: Unbedingt. Künstliche Intelligenz ist eines der strategischen Kernthemen, die uns beschäftigen, und wird eine zunehmend wichtige Rolle spielen. So war es auch konsequent, dass nicht ich, sondern ein Avatar von mir die KI-Strategie der Bayerischen vorstellte. Die jüngst beschlossene Unternehmensstrategie unserer Gruppe sieht vor, wie unsere Erträge zu investieren sind: in die Qualifikation der Mitarbeitenden, in den weiteren Ausbau der Vertriebskanäle sowie in die weitere Digitalisierung mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Wie sieht das konkret in der Praxis aus?

Gräfer: Wir testen Künstliche Intelligenz zum Beispiel bei der automatischen Betrugserkennung. Denn mit neuen KI-Programmen wie Midjourney lassen sich heute täuschend echt aussehende Bilder erzeugen. Und mit Chat GPT können Betrüger leichter gefälschte Berichte erstellen, zum Beispiel über Brandschäden. Künstliche Intelligenz bedeutet für uns also ein höheres Risiko, aber auch neue Chancen: Wir Versicherer können diese Fälschungen mit KI-Tools leichter entlarven. Hierfür schulen wir jetzt unsere Mitarbeitenden im Innendienst.

Und womit müssen Ihre Vertriebspartner rechnen?

Gräfer: Im kommenden Jahr werden wir einen Teil unserer Kundenauskunftsprozesse mit KI anreichern. Das gilt zum Beispiel für unseren Vertrieb von Versicherungskennzeichen. Denn mehr als 100.000 Kunden erhalten zum 1. März ein neues Kennzeichen, und regelmäßig gibt es hierzu in kurzer Zeit Tausende von Fragen oder Änderungswünschen. Die meisten all dieser Anliegen soll zukünftig unsere KI sehr individuell direkt bearbeiten können. Damit entlasten wir einerseits unsere Mitarbeitenden im Vertrieb von zeitraubenden Aufgaben des Tagesgeschäfts. Andererseits können wir die Anfragen unserer Kunden dadurch zukünftig viel schneller und rund um die Uhr beantworten.

Aber woher weiß Kollege Computer die genauen Antworten auf das, was Ihre Kunden so alles wissen wollen?

Gräfer: In Zusammenarbeit mit der TU München haben wir Daten aus realen Geschäftsprozessen systematisch auslesen lassen. Dabei wurden rund 25.000 E-Mails an uns auf typische Fragen untersucht und mit den entsprechenden Antworten verknüpft. Mit diesen Daten haben wir unsere KI trainiert. Digitalisierung ist für uns also kein Versuchslabor, sondern bereits gelebter Alltag. So haben wir den Weg zum Versicherungskennzeichen für E-Scooter, Mopeds oder Mofas komplett digitalisiert. Auch unsere Vertriebspartner bestellen die Kennzeichen einfach in unserem Online-Shop und lassen sie sich bequem per Post zuschicken. Den entsprechenden Versicherungsschein liefern wir dann digital ins Wallet auf dem Smartphone des Versicherten. Bei möglichen Problemen hat übrigens auch immer noch ein echter Mensch Zeit, sich persönlich um das Anliegen zu kümmern.

Stichwort Online-Shopping: Kunden Ihres Produkts Plusrente können beim Einkauf im Internet gleichzeitig für die eigene Zukunft vorsorgen können. Richtet sich dieses Angebot ebenfalls an die Zielgruppe der jüngeren E-Scooter-Fahrer?

Gräfer: Nicht nur, aber auch für meine Generation. Für meine jüngste Tochter habe ich eine Plusrente als Ausbildungsversicherung abgeschlossen. Die Idee ist, für ihr Studium zu sparen. Beim Online-Shopping freue ich mich jedes Mal über die Gutschrift. Sobald die in rund 1.200 Online-Shops gesammelten Cashback-Gutschriften ein Mindestguthaben von 50 Euro erreichen, wird dieser Betrag direkt auf den Vertrag überwiesen. Bei Einkäufen im Shop von Aboutyou.de sind das beispielsweise bis zu gut 10 Prozent des Umsatzes. So wollen wir das Sparen für die Zukunft einfacher und attraktiver machen. Hierfür stehen individuell zusammenstellbare Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten, kostengünstige ETFs und gemanagte Depots zur Verfügung. Für meine Tochter sind so bisher über 5.000 Euro Cashback zusammengekommen. Warum sollte ich mit meinen Bestellungen bei Amazon Jeff Bezos noch reicher machen – meine Tochter liegt mir mehr am Herzen. Die Summe aller Cashbacks der Kundinnen und Kunden liegt mittlerweile deutlich über einer Million Euro. Das Geld fließt in Riester-Renten, in Produkte der betrieblichen Altersversorgung oder neuerdings auch in Policen der Pangaea Life.

Auch Ihre auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierte Marke Pangaea Life startete als Innovation am deutschen Versicherungsmarkt. Warum haben Sie nicht einfach nur wie andere Versicherer eine Fondspolice herausgebracht, bei der Kunden in einen nachhaltig investierenden Aktienfonds sparen?

Gräfer: Das bieten wir zwar auch an. Aber als wir 2015 darüber nachgedacht haben, unsere eigenen Kapitalanlagen strategisch auf Nachhaltigkeit auszurichten, kam uns die Idee, auch unseren Kunden direkt dieses Angebot zu machen. Also Kapitalanlagen, die eigentlich nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen, auch für Privatkunden zu ermöglichen. Zum Beispiel bei der nachhaltigen Entwicklung von neu gebauten Stadtquartieren oder Großprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Mammutaufgaben wie die Energiewende, die Bekämpfung der Wohnungsnot und der klimaneutrale Umbau unserer Städte werden uns nur gelingen, wenn sich jeder Bürger daran beteiligen und finanziell teilhaben kann. Deshalb demokratisieren wir seit 2017 die Teilhabe an der nachhaltigen Wende – mit unseren Sachwertfonds, die es für deutsche Privatanleger aktuell im Versicherungsmantel der Bayerischen gibt.

Herr Regensburger, wie genau können Ihre Kunden an dieser nachhaltigen Wende teilhaben?

Daniel Regensburger: Gemäß unserer Philosophie der sogenannten blauen Nachhaltigkeit setzen wir nicht auf Verzicht und erhobenen Zeigefinger. Stattdessen wollen wir Menschen dazu animieren, selbst Teil der Lösung zu werden. Einerseits ist daher der Deckungsstock unserer Muttergesellschaft die Bayerische nachhaltig gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung angelegt. Andererseits bieten unsere Sachwertfonds Renditechancen mit Investments in konkrete Projekte, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen. Denn Nachhaltigkeit ist für uns kein „Entweder-oder“, sondern immer ein „Sowohl-als-auch“.

Unser Ertragsziel steht dabei auch nicht im Widerspruch zum Nachhaltigkeitsbegriff, den wir positiv aufladen wollen. Konkret wollen wir Anleger davon überzeugen, dass eine messbar positive Wirkung für Umwelt und Klima durchaus mit persönlichen Gewinnen vereinbar ist. Unsere beiden Sachwertfonds erzielen bei deutlich geringerer Volatilität im Vergleich zur Aktienanlage eine gute Performance: Beim Blue Living sind es nach Fondskosten durchschnittlich 5,8 Prozent jährlich und beim Blue Energy 8,4 Prozent. Das gilt jeweils seit Auflage und zum Stichtag 30. September.

Woher stammen diese Renditen Ihrer Produkte?

Regensburger: Wir setzen zum Beispiel bei unserem Energiefonds auf Investments in Sachwerte wie Windparks in Dänemark, Norwegen, Polen und Litauen, Solaranlagen im Mittelmeerraum sowie Wasserkraftwerke auf der iberischen Halbinsel. Hiermit erzielen wir zunächst einmal Erlöse aus dem Stromverkauf. Hinzu kommen Erträge aus dem im Tagesverlauf stark schwankenden Strompreis. Denn das Manager-Team der Aquila Group hat auch einen der leistungsstärksten Energiespeicher Europas in das Portfolio des Fonds mit einem Volumen von rund 536 Millionen Euro aufgenommen. Das ist sozusagen das fehlende Puzzleteil der Energiewende. Denn es wird zwar insgesamt bereits viel grüne Energie erzeugt – aber nicht zur gleichen Zeit, wie sie verbraucht wird. Neben dem ersten Projekt in Belgien wollen wir zukünftig auch in Schleswig-Holstein dafür sorgen, dass Windkraftanlagen bei besonders großer Ernte nicht mehr nutzlos abgeschaltet werden müssen.

Und bei dem zweiten Fonds?

Regensburger: Unser Immobilienfonds mit einem Volumen von rund 154 Millionen Euro erwirtschaftet seine Erträge mit Investments in den dringend benötigten nachhaltigen Wohnungsbau, insbesondere in deutschen Großstädten wie Berlin oder seit Kurzem auch Düsseldorf. Ebenso investieren wir im sogenannten Sonnengürtel der USA. Diese südlichen Bundesstaaten verzeichnen derzeit einen starken Bevölkerungszuwachs. Unsere Develop-and-hold-Strategie sorgt jeweils für zwei Renditekomponenten: Die Erträge aus der Projektentwicklung werden durch laufende Mieteinnahmen ergänzt. Dabei achten wir einerseits auf Ökostrom und Energieeffizienz, Wärmedämmung und umweltschonende Materialien, Ladestationen für Elektroautos und Angebote zum Car-Sharing. Andererseits schauen wir auch auf soziale Faktoren. So sind geförderte beziehungsweise preisgedämpfte Wohneinheiten immer Teil unseres Blue-Living-Konzepts. Außerdem fordern wir ganz konkret beispielsweise den Bau von Kita-Plätzen ein. Solche wohnortnahen Sozialangebote wirken sich auch sehr positiv auf den Wert der Immobilien aus. Und auch auf unsere laufenden Mieteinnahmen, was gut ist für die Rendite der Versicherten.

Das klingt aber auch nach viel Aufklärungsarbeit bei Ihren Privatkunden.

Regensburger: Das stimmt nur bedingt. Die Zeit unbedarfter Kunden beim Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor gehört der Vergangenheit an. Viele Verbraucher wissen zumindest oft sehr genau, was sie nicht wollen. Darauf aufbauend kann man unterschiedliche Ausschlusskriterien miteinander vergleichen. Das ist ein guter Startpunkt für die Auswahl nachhaltiger Investments, die gut zum jeweiligen Kunden passen. Aber auch hier gilt: Nachhaltigkeit ist neben Sicherheit, Rendite und Flexibilität nur ein weiteres Kriterium, das es mit zu berücksichtigen gilt. Die größten persönlichen Hürden für nachhaltige Investments sind aber Bedenken wegen Vorwürfen des sogenannten Greenwashings und geringes Wissen über entsprechende Produkte. Beide Antworten gaben jeweils 21 Prozent der rund 2.000 Teilnehmer einer von uns in Auftrag gegebenen Umfrage Ende Juli. Um für mehr Akzeptanz zu sorgen, müssen wir als Anbieter volle Transparenz unserer Anlagestrategien gewähren. Zusammen mit Vermittlern sind wir zudem gefragt, nachhaltige Produkte besser zu erklären und deren Risiko-Rendite-Profile verständlich zu machen.

Liegt Ihr Fokus im Vertrieb weiterhin allein auf Privatkunden?

Regensburger: Nein. In die Fonds der Pangaea Life konnten Kunden bislang zwar nur über Vorsorgeprodukte der Bayerischen investieren. Wir öffnen unsere Anlagestrategie zukünftig aber auch für Privatanleger außerhalb des Versicherungsmantels: Im ersten Halbjahr 2024 wollen wir mit einem European Long-Term Investment Fund, kurz Eltif, auf den Markt kommen. Damit ergänzen wir unser Portfolio um eine depotfähige Multi-Asset-Lösung, die ebenfalls Rendite und Sicherheit mit einem nachhaltigen Impact über dem Marktstandard miteinander verbinden soll. Des Weiteren planen wir eine gemanagte Variante, die unter anderem auch unsere bestehenden Energie- und Immobilieninvestments enthalten wird. Wir werden uns mit dem Fondsuniversum der Pangaea Life zudem für institutionelle Investoren öffnen, auch aus Österreich und der Schweiz. Perspektivisch folgen weitere europäische Länder und Märkte außerhalb Europas. Hierfür gründeten die Bayerische und der Investmentmanager Empira aus dem schweizerischen Zug vor wenigen Monaten das Joint Venture Pangaea Life Capital Partners.

Aber auf welchen Eltif-Kunden liegt nun Ihr Fokus?

Regensburger: Der Fokus liegt auf Privatanlegern. Wir sind mit Depotbanken daher im Gespräch über einen sparplanfähigen Eltif. Das Ziel ist eine geringe Mindestsparsumme von lediglich 100 Euro pro Monat. Wir möchten unsere positiven Erfahrungen mit moderaten Sparraten nämlich auf das neue Produkt übertragen. Wobei der Versicherungsmantel unserer Muttergesellschaft die Bayerische Privatkunden auch viele Vorteile bietet. Dazu gehören die bereitgestellte Liquidität für flexible Ein- und Auszahlungen oder auch Garantien in Form von Rentenfaktoren. Übrigens bieten wir auch anderen Versicherern an, ihre Kundengelder ebenfalls in unseren Fonds verwalten zu lassen. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Denn in diesem Fall führt die Kooperation zu mehr nachhaltigem Impact: Über ein größeres Investmentvolumen können wir Skaleneffekte realisieren, von denen alle Investoren unserer Fonds profitieren.

Über die Interviewten:

Martin Gräfer verantwortet als Vorstandsvorsitzender die Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine sowie als Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische die Ressorts Vertrieb, Marketing, Business Development, die Unternehmensvorsorgewelt, IT sowie die Unternehmenskommunikation.

Daniel Regensburger ist seit 2007 in unterschiedlichen Positionen bei der Bayerischen tätig. Seit 2018 ist er Geschäftsführer der Pangaea Life, der nachhaltigen Tochtergesellschaft der Münchener. Gemeinsam mit Uwe Mahrt und Achim Steinhorst bildet er die Spitze der grünen Investmentmarke.