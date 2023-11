„Capital“-Ranking Die besten nachhaltigen Robo-Advisors setzen auf aktive Fonds statt ETFs

Nachhaltigkeit erobert die Finanzbranche – auch im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung. Das zeigt auch eine neue Auswertung von „Capital“ (Bezahlschranke), die das Magazin in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) erstellt hat. Bereits zum vierten Mal wurden die besten nachhaltigen Robo-Advisor untersucht.

Nachhaltige Robo-Advisors sind digitale Vermögensverwalter, die Anlageentscheidungen auch auf Basis von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) treffen. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Geld in Unternehmen und Projekte zu investieren, die ökologische und soziale Verantwortung übernehmen.

Der Test von „Capital“ zeig: Die Branche hat sich stark professionalisiert, die Anbieter schnitten so gut ab wie noch nie. Insgesamt wurden 15 Robos getestet. Zwar gibt es deutlich mehr Anbieter, die Dienstleistungen als nachhaltig vermarktete Robo-Advisor anbieten, doch offenbar wollte sich nicht jeder den kritischen Blicken der Prüfer stellen.

Die Testsieger setzen auf aktive Fonds

Testsieger ist der Anbieter GLS Online Invest mit 91,6 Punkten. Es folgen Triodos (88,3 Punkte) und Evergreen (84,4 Punkte). Von den getesteten Anbietern erhielten neun die Bestnote von fünf Sternen, während die restlichen sechs vier Sterne bekamen.

GLS Online Invest und Triodos unterscheiden sich dabei von anderen durch ihre Entscheidung, ausschließlich in aktiv gemanagte Fonds zu investieren und auf ETFs zu verzichten. Zu groß seien die Unterschiede zwischen Versprechungen und Realität bei nachhaltigen ETFs. So tauchen in einigen Nachhaltigkeits-Indizes etwa Tabakaktien auf. Die GLS Bank wurde speziell für ihre Transparenz und nachhaltige Unternehmensphilosophie gelobt.

So wurden die nachhaltigen Robo-Advisor getestet

Die Bewertung der nachhaltigen Robo-Advisors basierte auf der Beantwortung von 89 Fragen, die sich auf die Einhaltung der ESG-Kriterien, Transparenz der Investmentprozesse sowie die Umsetzung der ESG-Kriterien im eigenen Unternehmen bezogen.

Für die Bewertung wurden Daten von ISS ESG, CSR Hub und Refinitiv verwendet. Eine Herausforderung bleibt die Auswahl der richtigen Titel und Fonds, da einige nachhaltige Fonds paradoxerweise in Branchen wie Luftfahrt und fossile Brennstoffe investieren.

Capital hebt hervor, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen insgesamt wächst, jedoch auch Zweifel, insbesondere in Bezug auf Greenwashing, zunehmen.

Wer sich allgemein für Robo-Advisor interessiert: Im Sommer wurden die Testergebnisse für sämtliche digitalen Vermögensverwalter (also auch ohne Nachhaltigkeits-Schwerpunkt) veröffentlicht.