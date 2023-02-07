Bei Redwheel Stephanie Kelly leitet neuen Nachhaltigkeitsbereich

Stephanie Kelly steht an der Spitze des neuen Nachhaltigkeitsbereichs Greenwheel der Investmentgesellschaft Redwheel.

Stephanie Kelly leitet ab sofort den Nachhaltigkeitsbereich Greenwheel der Investmentgesellschaft Redwheel. Kelly wechselte im vergangenen Jahr vom Asset Manager Abrdn zu Redwheel.

Redwheel führt Greenwheel neu ein. Die Abteilung soll Investmentteams von Redwheel bei nachhaltigen Geldanlagen beraten. Hintergrund ist die erhöhte Kundennachfrage nach grünen Investmentprodukten.

CEO Tord Stallvik sagt über die Nachhaltigkeitsstrategie von Redwheel: „Unsere Investmentteams arbeiten mit einem hohen Maß an Autonomie und dementsprechend unterscheiden sich auch ihre Ansätze für Nachhaltigkeitsüberlegungen. Während ESG bereits vollständig in alle Teams integriert ist, wollten wir weitere Unterstützung und Anstöße bieten, um branchenführende nachhaltige Lösungen zu schaffen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Greenwheel hilft uns dabei.“