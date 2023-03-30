Aktiver Ansatz aus Überzeugung
Die wichtigsten Nachhaltigkeits-Themen der nächsten Quartale
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Strukturelle Wachstumschancen Die wichtigsten Nachhaltigkeits-Themen der nächsten Quartale
Die von extrem niedriger Inflation und Negativzinsen geprägte Marktphase liegt hinter uns, ebenso wie die Ära eines von „Big Tech“-Unternehmen dominierten Marktes. Nachhaltigkeit und Digitalisierung durchdringen inzwischen alle Bereiche der Wirtschaft, nicht nur den Technologiesektor.
In Verbindung mit der strukturell höheren Inflation bieten sich Wachstumschancen für den gesamten Markt. Dominiert werden die Märkte derzeit von makroökonomischen Trends. Wir bei Columbia Threadneedle Investments sind davon überzeugt, dass wir unseren Anlegern langfristig hohe Renditen bieten können, indem wir herausfinden, wo die größten Veränderungen stattfinden.
Näheres zu den wichtigsten nachhaltigen Themen für 2023 und darüber hinaus finden Sie hier.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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