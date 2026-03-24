Das Thema Nachhaltigkeit spielt für Kunden aus Sicht von Finanzanlageberatern nur eine geringe Rolle. Doch neue EU-Produktkategorien machen Hoffnung, dass sich das ändert.

Das Thema nachhaltige Geldanlagen ist für Vermittler und Finanzanlageberater komplex, das Interesse von Kunden aber auch nicht sehr groß.

Nachhaltige Geldanlagen spielen in der Beratungspraxis eine immer geringere Rolle. Das zumindest will eine gemeinsame Umfrage vom AfW Bundesverband Finanzdienstleistung dem Verein Forum Nachhaltige Geldanlagen und der Universität Kassel herausgefunden haben. An der Untersuchung nahmen allerdings nur 257 Finanzanlageberater teil.

Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Online-Pressegesprächs vorgestellt, an dem FNG-Geschäftsführerin Verena Menne, der geschäftsführende AfW-Vorstand Norman Wirth, Christian Klein (Universität Kassel) und Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, teilnahmen.

Deutlicher Bedeutungsverlust des Themas Nachhaltigkeit

Die befragten Berater geben an, dass das generelle Interesse ihrer Kunden an nachhaltigen Finanzprodukten gering (32 Prozent) oder sehr gering (32 Prozent) ist, für 22 Prozent ist es hoch oder sehr hoch. Die Werte für die Frage nach dem aktuellen Stellenwert in der Beratung fallen fast identisch aus. Zum Vergleich: Bei einer ähnlichen Umfrage lag dieser Wert 2022 noch bei über 50 Prozent.

„Ein ernüchterndes Ergebnis. Aus der Perspektive eines Nachhaltigkeitsverbandes mussten wir hier einmal schlucken, sagte Menne.“

Quelle: Umfrage „Nachhaltigkeit in der Beratung“

Als Gründe für die Zurückhaltung geben die Teilnehmer zu 81 Prozent an, dass sie die regulatorischen Anforderungen nicht für angemessen halten. Knapp 70 Prozent der Berater gehen zudem davon aus, dass ihre Kunden kein, sehr geringes oder eher geringes Wissen über nachhaltige Produkte haben. 64 Prozent wiederum sehen keine substanzielle Nachfrage nach nachhaltigen Produkten.

Persönliche Werte und Wirkung sind wichtige Motive

Laut den Befragten sind persönliche Werte und eine positive ökologische oder soziale Wirkung die wichtigste Motivation für Kunden in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Die Befragten weisen diesen Kundenmotiven hohe Relevanzwerte von über 60 beziehungsweise 70 Prozent zu. Auch gesellschaftliche Debatten und öffentliche Erwartungen beeinflussen die Nachfrage. Höhere Renditeerwartungen in Vergleich zu nicht nachhaltigen Produkten spielen aus Beratersicht dagegen nur für eine Minderheit der Kunden von knapp über 10 Prozent eine Rolle.

Quelle: Umfrage „Nachhaltigkeit in der Beratung“

Nachgefragt werden laut Studie vor allem nachhaltige Investmentfonds und ETFs. Als wichtigste Ausschlusskriterien werden Kinderarbeit (86 Prozent), Korruption (69 Prozent) und fossile Energieträger (88 Proeznt) genannt. Die Werte für Waffen beziehungsweise geächtete Waffen fallen dagegen geringer aus.

Die sicherlich wichtige Frage, inwieweit Nachhaltigkeitsberatung im Alltag vor allem über Ausschlüsse von Branchen in Produktportfolios geführt wird, thematisiert die Studienveröffentlichung nicht. Klar ist, dass die bisherige Klassifizierung nachhaltiger Produkte nach EU-Taxonomie deutlich komplexer ist.

Woran sich Berater bei der Produktauswahl orientieren

Siegel wie das von FNG helfen bei der Produktauswahl – das sagen 72 Prozent der Befragten. Klassische Fondsratings mit ESG-Informationen wie zum Beispielspiel von Morningstar werden von 55 Prozent genutzt, ESG-Ratings nutzen 54 Prozent. Vorgaben und Empfehlungen aus Software- und Analyseprogrammen spielen nur für 14 Prozent der Befragten bei der Produktauswahl eine Rolle. Dafür führen 63 Prozent der Teilnehmer eigene qualitative Bewertungen durch.

Reform der Offenlegungsverordnung macht Hoffnung

Beim Blick in die Zukunft stellen die Studienmacher fest, dass die befragten Berater die Regulatorik nicht nur als Hemmnis, sondern auch als Lösung ansehen. Laut der Studie hat sich die Mehrheit bereits mit dem aktuellen Entwurf der EU-Kommission zur Überarbeitung der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, deutsch: Offenlegungsverordnung) beschäftigt und sieht darin Potenzial, dass Interesse an nachhaltigen Geldanlagen zu steigern.

Insbesondere die neu vorgeschlagenen Produktkategorien „Nachhaltigkeit“ und „ESG Grundlagen“ sehen sie als klar und eindeutig an. Für die Kategorie „Übergang“ fallen die Umfragewerte dagegen geringer aus. Gerade sie gilt aus Sicht von Experten aber als besonders wichtig, weil sie Investitionen in Unternehmen erfassen soll, die sich glaubwürdig in Richtung nachhaltiger Geschäftsmodelle entwickeln.

Mehr Verständlichkeit, höhere Nachfrage

Eine Mehrheit der Befragten erwartet, dass nachhaltige Geldanlagen durch die neuen Produktkategorien verständlicher werden. Beim Thema Vergleichbarkeit ist das Bild dagegen gemischt, beim Vertrauen sind viele der Befragten sogar eher skeptisch.

Quelle: Umfrage „Nachhaltigkeit in der Beratung“

Was die Nachfrage angeht erwarten die Berater für alle drei Produktaktoren eine tendenzielle Steigerung. Einen starken Zuwachs sehen jeweils nur um die 10 Prozent, einen Rückgang erwartet durchweg nur ein kleiner Teil der Befragten. Über 20 bis über 30 Prozent der Teilnehmer können die Nachfrageeffekte je nach Produktkategorie derzeit aber noch nicht beurteilen.

Grünen-Politikerin Beck plädierte dafür, die Ergebnisse der Umfrage „relativ entspannt“ zu sehen und nicht zu dramatisieren. „Ein großes Hemmnis war bisher offenbar die vielfältige und inkonsistente Regulatorik. Wenn die Erwartung ist, dass diese nun klarer wird und zu mehr Verständnis im Markt führt, ist das eine gute Situation.“

Was die Reform der Offenlegungsverordnung bringen soll

Hintergrund: Im Rahmen der SFDR-Reform plant die EU-Kommission, die bisherige Unterteilung in Artikel 8 (hellgrün) und Artikel 9 (dunkelgrün) durch ein kategorienbasiertes System zu ersetzen. Ziel ist es, die Komplexität zu verringern und die Produkte für Anleger klarer unterscheidbar zu machen. Für jede neue Kategorie sollen klare Mindestanforderungen definiert werden, um Greenwashing zu vermeiden.