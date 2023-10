Assekurata-Studie Umfrage unter Versicherungskunden: „Begeisterung für Nachhaltigkeit nimmt ab“

„Die Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit hat nachgelassen“, beobachtet Oliver Bentz. Der Fachkoordinator Nachhaltigkeit bei Assekurata ist Autor eines aktuellen Blog-Beitrags der Kölner Ratingagentur. Darin vergleicht er die Ergebnisse einer Umfrage unter rund 1.000 Verbrauchern im Juli mit denen einer ähnlichen Studie aus dem Dezember 2020. Inhaltlich geht es hierbei jeweils darum, wie wichtig den Menschen hierzulande Nachhaltigkeitsaspekte sind – sowohl ganz allgemein als auch speziell bei ihren Versicherungen.

Umfrage zur nachhaltigen Lebensweise © Assekurata

>>> Grafik vergrößern

Demnach deuten die Antworten auf ein nachlassendes Interesse für das Thema hin: Vor knapp drei Jahren gaben noch 68,4 Prozent der Befragten an, dass eine nachhaltige Lebensweise für sie eher wichtig oder wichtig sei. In diesem Sommer hingegen lag dieser Anteil 2023 bei nur noch 61,1 Prozent. Gleichzeitig zeigen sich die Teilnehmer zunehmend verwirrt, was genau sie unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen sollen. Dies war Ende 2020 noch 30,0 Prozent der Befragten klar, aktuell aber lediglich noch 21,1 Prozent.

Umfrage zur Bedeutung des Begriffs Nachhaltigkeit © Assekurata

>>> Grafik vergrößern

Gleichzeitig stieg der Anteil der Menschen, die eine unklare oder eher unklare Vorstellung von dem omnipräsenten Stichwort haben, von 2,3 auf 7,1 Prozent. „Das Antwortverhalten legt nahe, dass für die Befragten Nachhaltigkeit ein zunehmend komplexerer Begriff wird, wobei gleichzeitig die Begeisterung für eine nachhaltige Lebensweise abnimmt“, kommentiert Bentz die Daten. „Der Rückgang ist jedoch verhältnismäßig moderat und fällt geringer aus, als man angesichts der öffentlichen Debatten erwartet hätte.“

Öffentliche Debatte über Nachhaltigkeit

Als konkrete Beispiele nennt er den politischen Streit um das Gebäudeenergiegesetz und die Diskussion über die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. „Die öffentliche Debatte um Nachhaltigkeit im Allgemeinen und die Maßnahmen gegen den Klimawandel im Speziellen hat sich in der gefühlten Wahrnehmung zunehmend verschärft und polarisiert die Menschen“, stellt Bentz fest. Doch eine Mehrheit der Befragten betrachte das Thema Nachhaltigkeit nach wie vor als wichtig und wünsche sich schnellere politische Maßnahmen.

Umfrage zum Begriff Nachhaltigkeit © Assekurata

>>> Grafik vergrößern

In der Assekuranz gibt es seit rund einem Jahr beispielsweise die europaweit eingeführte Pflicht, bei Beratungen zu Versicherungsanlageprodukten auch die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abzufragen. Die zunehmende Regulatorik in diesem Bereich führt dazu, dass sich Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Thema der Versicherungsbranche entwickelt hat. „Versicherungsunternehmen streben einerseits zunehmend danach, ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen.“

Ihre potenziellen Kunden bringen den Begriff Nachhaltigkeit nach wie vor hauptsächlich mit Umweltaspekten in Verbindung. Als wichtige Aspekte nennen die Umfrageteilnehmer insbesondere die nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowie die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Soziale Themen und Governance-Aspekte spielen zwar auch eine Rolle, bleiben aber in ihrer Bedeutung hinter den ökologischen Themen zurück.