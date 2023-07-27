Ifo-Präsident Clemens Fuest
Sind Nachhaltigkeit und Wohlstand vereinbar?
Experten diskutieren viel darüber, ob Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Geht Wohlstand langfristig nur auf Kosten der Umwelt, oder ist auch eine Symbiose denkbar? Im Video gibt Ifo-Präsident Clemens Fuest eine Einschätzung.
Ob Nachhaltigkeit und Wachstum vereinbar sind, ist umstritten. Es gibt Optimisten, die dank der Entwicklung neuer Technologien darauf vertrauen, dass die Wirtschaft nachhaltig, umwelt- und klimafreundlich wächst.