Nachhaltigkeits-Fonds: Zwei Trendsetter im Klassiker-Duell

Den überwiegend aus kleineren und mittelgroßen Unternehmen bestehenden Fortis Green Future (aktuelle Schwellenländer-Quote: 46 Prozent) trafen die Verwerfungen der Finanzkrise hart. Der maximale Verlust der vergangenen drei Jahre beläuft sich auf 63,7 Prozent, die Volatilität war mit 29,1 Prozent ebenfalls deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzfonds. Deshalb reicht es auch in dieser Teildisziplin nur zum vorletzten Platz. Mit Werten von minus 58,1 beziehungsweise 24,1 Prozent steht der Swisscanto-Fonds auf Rang 20 allerdings kaum besser da.Hier liegt der Fortis Green Future dank eines A-Ratings von Standard & Poor’s in Front. Deren Fondsanalysten würdigen das mit 12 Mitarbeitern recht große Nachhaltigkeits-Team von Fortis Investments, das die Anfang April offiziell vollzogene Übernahme durch BNP Paribas Investment Partners ohne große Veränderungen überstanden hat. Ein vergleichbares qualitatives Rating hat der Swisscanto Equity Fund Green Invest bislang nicht vorzuweisen.Gemessen am Aufwand, den beide Fondsanbieter in punkto nachhaltiges Investieren betreiben, fallen die im aktuellen Crashtest erzielten Ergebnisse vergleichsweise bescheiden aus.