Nachhaltigkeits-Offensive: Investoren wenden sich an die Börsen

Laut Aviva Investors ist mit wenigen Ausnahmen, - wie den Börsen in Singapur, Johannesburg und Istanbul - bei den meisten Börsen kein ernsthaftes Bestreben erkennbar, ihre Zulassungsregeln zu ändern. Eine von der Gesellschaft in Auftrag gegebene Studie zu Nachhaltigkeitsfragen an den 30 Handelsplätzen mit der größten Marktkapitalisierung zeigt, dass gegenwärtig die Mehrheit (57 Prozent) der Börsen nicht über Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der gelisteten Unternehmen verfügt.70 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass auch Börsen dafür zuständig sind, von den Unternehmen ein höheres Maß an Verantwortlichkeit bei Nachhaltigkeitsfragen einzufordern. Tatsächlich beschäftigen sich nahezu alle Börsen mit neuen Initiativen in diesem Bereich. Aber nur 25 Prozent von ihnen würden auch ihre Regeln ändern, um die Unternehmen zu zwingen, die eigene Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit zu bestimmen. Etwas mehr als 10 Prozent würden auf ihren Hauptversammlungen über eine zukunftsgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie abstimmen.